Скорочення армії, відмова від Донбасу: американський журналіст розкрив мирний план США для України

За словами журналіста, Зеленський незадоволений планом завершення війни

США пропонують план завершення війни, який включає зменшення чисельності української армії, відмову від окремих видів озброєння та поступки щодо Донбасу. Про це повідомляє журналіст FT Крістофер Міллер, передає «Главком».

«Я можу підтвердити, що Дмитрієв-Віткофф (Кирило Дмітрієв – спеціальний представник РФ, Стів Віткофф – спецпосланець президента США) через Умєрова пропонує українцям поспішну угоду між США і Росією. Вона означатиме капітуляцію України, і, як мені розповіли обізнані джерела, це лише максималістські вимоги Кремля», – написав журналіст.

За словами журналіста, план передбачає скорочення армії України вдвічі, відмову від певної зброї та від Донбасу.

«Зеленський незадоволений. Більше інформації буде пізніше», – написав Міллер.

Як повідомлялося, Сполучені Штати розробили концепцію «припинення війни з Росією», яка передбачає, що Київ погодиться відмовитися від частини території та озброєння.

Також повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні. Подібно до попередніх переговорів Трампа щодо Гази, ця пропозиція охоплює чотири ключові напрямки: умови миру для України, гарантії безпеки, ширшу європейську безпеку, а також майбутні відносини між США, Росією та Україною.