Зеленський анонсував зустріч радників України та ЄС для обговорення плану завершення війни

Президент: «Я думаю, найближчими днями радники наші зустрінуться. Ми домовлялися приблизно на п'ятницю, суботу»

Наприкінці цього тижня радники України та лідерів країн Європейського Союзу зустрінуться для обговорення плану завершення війни з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського, якого цитує «РБК-Україна».

«Під час «коаліції охочих» європейські лідери сказали, що вони хотіли б також разом з нами продемонструвати їх бачення швидких років. Це не план закінчення війни, тому що ви знаєте що передусім потрібне припинення вогню», – каже Зеленський.

За словами українського лідера, це план, з якого починається дипломатія. «Я розумію це прекрасно і всі розуміють, що після припинення вогню відновити агресію, якщо є сильні гарантії безпеки буде Росії дуже складно. Тому цей план приблизно на це і сфокусований. Я думаю найближчі дні радники наші зустрінуться. Ми домовлялись приблизно п'ятниця суботу і будуть обговорювати риси цього плану», – додав президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком», що зустріч із Путіним наразі залишається складною, але Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. За словами Зеленського, президент країни-агресорки робитиме все, щоб уникнути прямої зустрічі з українською стороною.

До слова, президент України Володимир Зеленський озвучив червону лінію на переговорах із Росією. Він наголосив, що Україна готова до діалогу, але жодних поступок щодо територій не буде.