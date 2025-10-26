Що може швидко наблизити Україну та Росію до перемовин: аналіз NYT

Україна та Росія розглядають енергетичний фронт як один із ключових інструментів, що може вплинути на перебіг війни

Далеко від застиглої лінії фронту між Україною та Росією розгортається ще одна, не менш запекла війна –енергетична. Саме вона, на думку аналітиків, може швидше змусити сторони сісти за стіл перемовин, ніж будь-які дипломатичні зусилля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Останніми днями це протистояння помітно загострилося: США та Європа запровадили нові масштабні санкції проти російської нафтової галузі – головного джерела фінансування війни Кремля.

Україна активно домагається посилення міжнародного тиску на російську енергетику й водночас завдає власних «далекобійних санкцій» – ударів по російських енергетичних об’єктах. Росія ж у відповідь систематично атакує українську електричну та газову інфраструктуру, намагаючись паралізувати енергосистему країни напередодні зими.

Аналітики вважають, що головна мета Москви – підірвати здатність України функціонувати та зламати волю українців до опору.

Хто першим не витримає економічного тиску, поки незрозуміло. Однак обидві сторони розглядають енергетичний фронт як один із ключових інструментів, що може вплинути на перебіг війни, яка триває вже майже чотири роки й залишається непідвладною миротворчим ініціативам адміністрації Дональда Трампа.

З настанням зими, прогнозують експерти, Росія ймовірно продовжить атаки, але зі сповільненням бойових дій через погодні умови саме енергетичне протистояння стане головним полем битви.

Колишній дипломат ЄС Балаш Ярабік, нині аналітик компанії R.Politik, вважає, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів, «Лукойла» та «Роснефти» – стали відповіддю на удари РФ по українській енергомережі.

За його словами, ці обмеження мають на меті змусити Кремль зупинити атаки та розглянути можливість обмеженого перемир’я щодо енергетичних об’єктів.

Як відомо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну.