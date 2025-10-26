Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Що може швидко наблизити Україну та Росію до перемовин: аналіз NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Що може швидко наблизити Україну та Росію до перемовин: аналіз NYT
Пошкодження енергетичної інфраструктури України через російські удари
фото: Associated Press

Україна та Росія розглядають енергетичний фронт як один із ключових інструментів, що може вплинути на перебіг війни

Далеко від застиглої лінії фронту між Україною та Росією розгортається ще одна, не менш запекла війна –енергетична. Саме вона, на думку аналітиків, може швидше змусити сторони сісти за стіл перемовин, ніж будь-які дипломатичні зусилля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Останніми днями це протистояння помітно загострилося: США та Європа запровадили нові масштабні санкції проти російської нафтової галузі – головного джерела фінансування війни Кремля.

Україна активно домагається посилення міжнародного тиску на російську енергетику й водночас завдає власних «далекобійних санкцій» – ударів по російських енергетичних об’єктах. Росія ж у відповідь систематично атакує українську електричну та газову інфраструктуру, намагаючись паралізувати енергосистему країни напередодні зими.

Аналітики вважають, що головна мета Москви – підірвати здатність України функціонувати та зламати волю українців до опору.

Хто першим не витримає економічного тиску, поки незрозуміло. Однак обидві сторони розглядають енергетичний фронт як один із ключових інструментів, що може вплинути на перебіг війни, яка триває вже майже чотири роки й залишається непідвладною миротворчим ініціативам адміністрації Дональда Трампа.

З настанням зими, прогнозують експерти, Росія ймовірно продовжить атаки, але зі сповільненням бойових дій через погодні умови саме енергетичне протистояння стане головним полем битви.

Колишній дипломат ЄС Балаш Ярабік, нині аналітик компанії R.Politik, вважає, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів, «Лукойла» та «Роснефти» – стали відповіддю на удари РФ по українській енергомережі.

За його словами, ці обмеження мають на меті змусити Кремль зупинити атаки та розглянути можливість обмеженого перемир’я щодо енергетичних об’єктів.

Як відомо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

Теги: енергетика війна санкції росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єдиним варіантом для Путіна, який зможе відволікти від поразки в Україні, є успішний повітряний напад на ЄС
Путін нервує. Позиції США та Китаю поступово зближуються
27 вересня, 21:30
У Росії горить завод
У Брянській області атаковано завод
29 вересня, 03:15
Пожежа, яка розгорілася у церкві
Вибухи у Росії, стрілянина у церкві в США: головне за ніч
29 вересня, 05:32
29 вересня День пам'яті жертв Бабиного Яру
Україна вшановує 84-ті роковини пам’ять жертв Бабиного Яру
29 вересня, 06:33
Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та стверджували про начебто 5 збитих БпЛА
Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області
5 жовтня, 12:00
Сирський: Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1.6 км
Сирський назвав напрямок успішного просування ЗСУ на Донеччині
14 жовтня, 14:34
РФ окупувала три населені пункти на Донеччині
РФ окупувала три населені пункти на Донеччині
15 жовтня, 06:13
Українські захисники відкинули окупантів на фронті
Українські захисники відкинули окупантів на фронті
16 жовтня, 07:13
Світлана Гомбоєва неодноразово відвідувала анексований Крим у 2022 та 2023 роках
ГУР опублікував нові дані про російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну
20 жовтня, 11:07

Події в Україні

Що може швидко наблизити Україну та Росію до перемовин: аналіз NYT
Що може швидко наблизити Україну та Росію до перемовин: аналіз NYT
Втрати ворога станом на 26 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 26 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2025
Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч
Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч
CNN: Війна в Україні перетворилась на змагання імпровізацій та інновацій
CNN: Війна в Україні перетворилась на змагання імпровізацій та інновацій

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua