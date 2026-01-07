Головна Світ Політика
search button user button menu button

США захопили російський танкер після тривалого переслідування – Reuters

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
США захопили російський танкер після тривалого переслідування – Reuters
Америнканський десант захопив російський танкер Bella 1
фото: Reuters

У момент операції США із захоплення такера РФ, російські військові судна, що були поруч, не втрутилися у ситуацію

Десант Сполучених Штатів Америки захопив російський танкер після двотижневого переслідування. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Затриманий танкер під російським прапором США переслідували через Атлантику. Раніше його намагалися затримати біля берегів Венесуели. Йдеться про танкер Bella 1. Американському десанту вдалося захопити його, коли він пройшов через морську блокаду американських танкерів. Російське судно відхилило заклики Берегової охорони США.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

За даними посадовців, що вирішили залишитися анонімними, операцію із захоплення російського танкера провела Берегова охорона США та американські військові. Відомо, що у момент операції поруч перебували російські військові кораблі і підводний човен, проте вони не втрутилися у ситуацію. Зазначається, що операція із захопленням російського танкера може посилити напруженість у відносинах між США та РФ.

Нагадаємо, що напередодні нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Також повідомлялося, що Росія розгорнула підводний човен та інші військово-морські судна для супроводу нафтового танкера Bella 1, який США намагалися затримати поблизу берегів Венесуели.

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели та втікає від берегової охорони в Атлантичному океані.

Читайте також:

Теги: США нафта росія Венесуела

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Падіння режиму Мадуро протягом багатьох років був відданим і активним союзником Росії
Падіння режиму Мадуро матиме негативні наслідки і для самого Путіна
19 грудня, 2025, 14:14
Президент заявив, що робота над 20 пунктами мирного документа майже завершена
Зеленський анонсував переговори з американцями: деталі
10 грудня, 2025, 16:31
Командувач СБС іронічно відреагував на оголошення росіянами його у міжнародний розшук
РФ оголосила Мадяра в міжнародний розшук. Він іронічно відреагував
7 грудня, 2025, 20:26
У Росії силовики зупинили роботу релігійної групи, яка молилася за здоров’я президента України
У Росії силовики затримали групу, яка молилася за захист росіян від мобілізації та здоров’я Зеленського
26 грудня, 2025, 22:05
Зовнішньополітичне відомство наголосило, що ситуація в Росії досі є нестабільною
Вийти з соцмереж і скласти заповіт. Держдеп США оновив рекомендації для охочих поїхати у РФ
2 сiчня, 12:38
Пекін звинуватив США у пошуку приводів для нарощування власних ядерних сил
Ядерне роззброєння. Китай накинувся на США із претензіями
23 грудня, 2025, 14:05
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч
Вчора, 05:29
Путін утретє проігнорує щорічне послання до Федеральних зборів
Путін утретє проігнорує щорічне послання до Федеральних зборів
25 грудня, 2025, 10:19
Підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного терміналу
Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Краснодарському краї
31 грудня, 2025, 17:57

Політика

Чехія надіслала Україні значні пожертви після скандальної промови чеського посадовця
Чехія надіслала Україні значні пожертви після скандальної промови чеського посадовця
США захопили російський танкер після тривалого переслідування – Reuters
США захопили російський танкер після тривалого переслідування – Reuters
У Чехії з будівлі парламенту знято прапор України. Речниця уряду назвала причину
У Чехії з будівлі парламенту знято прапор України. Речниця уряду назвала причину
Франція готує план на випадок захоплення Гренландії США
Франція готує план на випадок захоплення Гренландії США
Трамп покривлявся під час промови (відео)
Трамп покривлявся під час промови (відео)
Переговори у Парижі: Буданов повідомив, що вже є конкретні результати
Переговори у Парижі: Буданов повідомив, що вже є конкретні результати

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua