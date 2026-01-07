США захопили російський танкер після тривалого переслідування – Reuters

У момент операції США із захоплення такера РФ, російські військові судна, що були поруч, не втрутилися у ситуацію

Десант Сполучених Штатів Америки захопив російський танкер після двотижневого переслідування. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Затриманий танкер під російським прапором США переслідували через Атлантику. Раніше його намагалися затримати біля берегів Венесуели. Йдеться про танкер Bella 1. Американському десанту вдалося захопити його, коли він пройшов через морську блокаду американських танкерів. Російське судно відхилило заклики Берегової охорони США.

За даними посадовців, що вирішили залишитися анонімними, операцію із захоплення російського танкера провела Берегова охорона США та американські військові. Відомо, що у момент операції поруч перебували російські військові кораблі і підводний човен, проте вони не втрутилися у ситуацію. Зазначається, що операція із захопленням російського танкера може посилити напруженість у відносинах між США та РФ.

Нагадаємо, що напередодні нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Також повідомлялося, що Росія розгорнула підводний човен та інші військово-морські судна для супроводу нафтового танкера Bella 1, який США намагалися затримати поблизу берегів Венесуели.

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели та втікає від берегової охорони в Атлантичному океані.