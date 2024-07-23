Співпраця між Росією та КНДР: Пентагон прокоментував

Патрік Райдер: «Північна Корея фактично сприяє продовженню російської незаконної окупації України шляхом матеріальної та моральної підтримки РФ»

Сполучені Штати стежать за розвитком взаємодії між Росією та Північною Кореєю, зокрема в контексті надання Пхеньяном військової допомоги Росії в її агресії проти України. Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає «Укрінформ».

«Ми продовжуємо стежити за відносинами цих країн», – сказав він у відповідь на прохання прокоментувати зустріч заступника міністра оборони Росії Олексія Криворучка з диктатором КНДР Кім Чен Ином.

За його словами, це викликає занепокоєння з огляду на те, що «Північна Корея фактично сприяє продовженню російської незаконної окупації України шляхом матеріальної та моральної підтримки РФ».

Райдер додав, що американська сторона продовжує «пильно стежити» за цим.

Нагадаємо, Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрівся з військовою делегацією Росії на чолі із заступником міністра оборони Криворучком.

Нагадаємо, північнокорейська елітна делегація військової підготовки вирушила з візитом до Росії. Це стало першим військовим обміном між двома країнами з моменту підписання диктаторами пакту про тіснішу військову співпрацю.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки переконані, що Північна Корея може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї в обмін на військову допомогу Росії.