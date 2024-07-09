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Пентагон продовжує робити міжконтинентальну ракету Sentinel за рекордну суму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пентагон продовжує робити міжконтинентальну ракету Sentinel за рекордну суму
Міжконтинентальні ракети LGM-35 Sentinel стануть майбутнім для США
фото із відкритих джерел

Bloomberg: Вартість ракетно-ядерної програми США зросла приблизно до $151 млрд

Міністерство оборони США завершило перевірку програми розробки міжконтинентальної балістичної ракети Sentinel, проект буде продовжено, повідомляє пресслужба відомства. Про це пише Bloomberg.

Перевірку розробки ракети розпочали на тлі повідомлень про подорожчання проекту. На початку липня джерела розповіли Bloomberg, що вартість програми зі створення Sentinel зросла на 81% і становить $151 млрд. Натомість Reuters заявили, що проект подорожчав до $160 млрд.

«Головний покупець зброї Пентагону заявив, що «немає виправдань» прогнозованому зростанню вартості нової програми міжконтинентальних балістичних ракет США на 81% і визнав, що ціна для американських платників податків може виявитися ще вищою», пишуть журналісти Bloomberg.

Вільям Лаплант, заступник міністра з питань придбання, сказав, що планувальники не змогли передбачити справжню вартість наземного елемента програми Northrop Grumman Corp. , відомого як Sentinel. Це посилання на понад 400 нових пускових установок і тисячі миль сучасних волоконно-оптичних мереж, які будуть потрібні. Пентагону також знадобляться постійні та тимчасові сервітути нерухомості, оскільки він будує наземну мережу.

У Пентагоні повідомили, що американське законодавство вимагає згортати роботи при перевищенні кошторису на 25%, але робить виняток для проектів особливо значущих для національної безпеки.

Sentinel – програма зі створення нової міжконтинентальної балістичної ракети з ядерною головною частиною, вона прийде на зміну LGM-30G Minuteman III, яка стоїть на озброєнні ВПС США з 1970 року. Виробник – корпорація Northrop Grumman. Планується, що ракети Minuteman III буде повністю замінено Sentinel до середини 2030-х. За інформацією Пентагону, загальні витрати на проект становитимуть майже $141 млрд. Ця сума на 81% більша за оцінки, прийняті в попередньому рішенні за програмою у вересні 2020 року.

Перевірка робіт над створенням ракети Sentinel, яку провів заступник міністра оборони із закупівель та матеріально-технічного забезпечення Вільям Лаплант, підтвердила значущість програми для нацбезпеки, зазначили у відомстві.

Лаплант заявив про відсутність альтернатив проекту та назвав обґрунтованим зростання вартості робіт. За його словами, у Міноборони США повністю усвідомлюють масштаби витрат на нову міжконтинентальну ракету, але бачать ризики у відмові від модернізації. Заступник міністра також доручив Збройним силам реструктурувати програму та «забезпечити наявність відповідної структури управління для контролю витрат».

Раніше стало відомо, що Міноборони США розглядає можливість використання важкої ракети-носія Starship, яку розробляє компанія SpaceX для польотів на Місяць, для термінового перекидання військових вантажів на Землі.Перспективна місячна ракета, яка поки що не здійснила успішного тестового польоту, буде здатна доставити вантаж у будь-який район планети, в чому дуже зацікавлені американські військові, зазначає видання. Прміром, військові зможуть використовувати ракету, щоб відправити допомогу, а в майбутньому, можливо, навіть війська в будь-яку точку світу менш ніж за годину.

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Теги: Міноборони Пентагон США ракета ядерна зброя

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