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«Україна не одна»: очільник Пентагону розповів, якої допомоги чекати від США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Україна не одна»: очільник Пентагону розповів, якої допомоги чекати від США
Голова Пентагону підкреслив продовження підтримки України
фото: CNP

США мають намір постачати Києву ракети-перехоплювачі для ППО, і під час саміту НАТО оголосити про додаткову підтримку України

США постачатимуть Україні ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони за прискореною схемою, заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Він додав, що Вашингтон незабаром оголосить про надання Україні чергового пакету озброєнь на суму $2,3 млрд. Про це йшлося під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні.

«Це також дозволить США надати більшу кількість ракет-перехоплювачів для (систем, – «Главком») Patriot та NASAMS, які будуть передані за прискореною схемою за рахунок зміни порядку постачання деяких озброєнь за кордон», – повідомив Остін.

«Не думайте, Україна не одна», – продовжив Остін. «Сполучені Штати ніколи не похитнуться, і наша підтримка разом із приблизно 50 союзниками та партнерами продовжуватиме забезпечувати критичні можливості, необхідні Україні для відсічі російської агресії сьогодні та для стримування російської агресії завтра». 

«Україна перебуває у жорсткій боротьбі від початку безрозсудної війни, яку обрав Путін. Кремль продовжує посилювати бомбардування ваших міст та мирних жителів. Але я, як і раніше, вражений майстерністю ваших військ, які продовжують відбивати атаки Росії із завзятістю, винахідливістю та мужністю», – додав очільник Пентагону.

Він підкреслив, що союзники по НАТО готуються до саміту держав-членів у Вашингтоні наступного тижня. Остін заявив, що під час саміту члени Альянсу зроблять кроки, щоб «побудувати міст для членства України в НАТО». Також очікується, що союзники офіційно оформлять подальші кроки для виконання довгострокових оборонних потреб України.  Цього року організації виповнюється 75 років. 

Раніше стало відомо, що міністри оборони України та США, Рустем Умєров і Ллойд Остін проведуть зустріч у Пентагоні

Нагадаємо, що Пентагон вважає прийнятним можливість ударів американською зброєю по Криму, адже Крим – це Україна. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер. За його словами, позиція Сполучених Штатів щодо застосування українською армією американської зброї по території Росії наразі залишається незмінною, однак це не стосується російських військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму.

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Теги: міністр Україна Пентагон Вашингтон кордон Рустем Умєров Ллойд Остін

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