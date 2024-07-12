Вибори у США: Байден не планує знімати свою кандидатуру

Байден прокоментував свою участь у президентських перегонах: «серйозність ситуації вимагає досвіду»

Президент США Джо Байден дав зрозуміти, що не планує знімати свою кандидатуру із президентських перегонів. Про це свідчать його заяви під час підсумкової пресконференції Вашингтонського саміту НАТО.

Журналіст запитав, чому президент не передає естафету молодому поколінню, на що Байден відповів: «серйозність ситуації вимагає досвіду».

Байден додав, що якби його співробітники показали дані про те, що віцепрезидент Харріс може перемогти Дональда Трампа, він все одно не подумає про вибуття, якщо йому не покажуть, що він не переможе.

Нагадаємо, у передвиборчих перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного опонента.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати балотуватися, утім низка демократів стурбовані його станом. Один із них заявив про «напружений тиждень у Вашингтоні».

Президент США Джо Байден у телеінтерв’ю ABC відмовився від незалежного медичного обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді. Свій провал на дебатах із Дональдом Трампом він пояснив «поганим епізодом», але при цьому «немає ознак жодного серйозного захворювання».

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Як повідомлялося, група зі 168 донорів Демократичної партії, громадських лідерів та керівників бізнесу надіслала листа Байдену із закликом припинити участь у виборах.