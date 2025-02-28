Зеленський не потрапив у пастку. Він її зруйнував

Про інтереси України чи гарантії безпеки Трамп не переймався

Взагалі, це добре, що вийшла саме така розмова між Трампом і Зеленським. Просто уявіть, що Зеленський все «проковтнув», посміхався, тисли руки. А після того вийшов без підписання документів. А він не зміг би підписати капітулянське. Бо йому ж ще в Україну повертатися.

І услід полетіли б оці заяви Трампа, що «Зеленський не готовий до миру». А вони б точно полетіли. Бо по швидкості висеру Трампа в мережі видно, що було все заготовлене.

І купа спекуляцій від усієї мережі трампістів, купа брехні Венса та Маска. Вигадки Такера Карлсона. Оце все про «Путін хоче миру», «я домовився», а Україна не хоче.

І ми в взагалі нікому нічого не могли б пояснити.

Тому я не думаю, що Зеленський потрапив в пастку під час цієї розмови. Він якраз цю пастку зруйнував. Видно хто кому і які аргументи висував. І видно, що про інтереси України чи гарантії безпеки Трамп не переймався.