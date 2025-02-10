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Кількість біженців у ЄС збільшилася ще на 25 тисяч за місяць

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Кількість біженців у ЄС збільшилася ще на 25 тисяч за місяць
Станом на 31 грудня 2024 року майже 4,3 млн українців мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі
фото з відкритих джерел

Серед українських біженців зростає частка чоловіків

Порівняно з кінцем листопада 2024 року загальна кількість осіб із тимчасовим захистом в ЄС на кінець грудня зросла на 25,59 тисяч. Про це свідчать дані Євростату.

Зокрема зазначається, що серед українських біженців зростає частка чоловіків – на початок січня вона становила 23,1%, на кінець жовтня 2024 року – 22,7%. Наприкінці 2023 року дорослих чоловіків було 20,7% від загального числа, а весною 2023 року – 18,8%.

Повідомляється, що станом на 31 грудня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі. Країнами ЄС, які прийняли з України найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту, були Німеччина (1,16 млн осіб; 27,3% від загальної кількості ЄС), Польща (991,63 тис.; 23,3%) та Чехія (388,63 тис.; 9,1%).

Кількість осіб зі статусом тимчасового захисту зменшилася лише в Данії (-1 995; -5,1%), Італії (-1 310; -0,8%) та Франції (-595; -1,0%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (35,7), Польщі (27,1) та Естонії (25,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб.

Станом на 31 грудня 2024 року громадяни України становили понад 98,3% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили майже половину (44,8%), діти – майже третину (31,9%), а дорослі чоловіки – близько чверті (23,2%).

Нагадаємо, уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді до країни у 2024 році. З початку року країна не пустила 5935 українців. Таким чином вони стали найчисленнішою групою іноземців, яких Німеччина не пропустила на кордоні.

Також повідомлялось, що у трьох країнах ЄС можуть з'явитися центри повернення українських біженців.

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Теги: Польща Німеччина війна Європа Чехія Україна населення біженці

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