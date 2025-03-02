Про що домовилися британський прем'єр та Зеленський: усі деталі

Зеленський подякував Стармеру та народу Великої Британії за підтримку з початку війни

Особливу увагу Зеленський та Стармер приділили питанням безпекових гарантій для України та ролі Великої Британії в їх забезпеченні

У Лондоні 1 березня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. «Главком» зібрав основні заяви.

Стармер заявив, що буде підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно»

У Лондоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC та Sky News.

«Ви маєте повну підтримку в усьому Сполученому Королівстві, і ми підтримуємо вас і Україну стільки, скільки це буде потрібно», – заявив Стармер Зеленському.

Премʼєр Британії додав, що Сполучене Королівство має «абсолютну» і «непохитну» рішучість досягти «того, чого ми двоє хочемо досягти, а саме міцного миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці».

Україна та Велика Британія підписали угоду про позику

Україна та Велика Британія підписали Угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 3,2 млрд доларів) для оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Associated Press і пресслужбу Міністерства фінансів України.

Для підписання онлайн зустрілися канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз і міністр фінансів України Сергій Марченко. Вони підписали Угоду про надзвичайну позику про прискорення надходжень до України, за якою Велика Британія надає ще 2,6 млрд фунтів стерлінгів на підтримку обороноздатності України.

Куди підуть гроші, які надасть Британія

У рамках візиту відбулося підписання кредитного договору між Україною та Великою Британією. Міністр фінансів України Сергій Марченко (онлайн) та канцлер казначейства Рейчел Рівз уклали угоду, за якою Сполучене Королівство надасть Україні до 2,258 млрд фунтів стерлінгів у межах програми фінансової підтримки ЄС і G7.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю оборонної продукції та нагальні бюджетні потреби. Кредит розрахований на 30 років і має погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Велика Британія хотіла врятувати угоду США та України

Після напруженого діалогу між президентами США та України у Білому домі 28 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався відновити переговорний процес між сторонами, проте його зусилля не дали результатів. Про повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Стармер спробував врятувати економічну угоду між країнами, ініціювавши телефонні переговори. Однак команда Дональда Трампа відмовилася повертатися до обговорення, заявивши, що їм потрібен час для врегулювання ситуації.

Також повідомляється, що Стармер поговорив з Трампом ще після того, як президент України Володимир Зеленський покинув Даунінг-стріт, 10. Крім того, прем’єр-міністр Британії провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном.