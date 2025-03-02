Головна Світ Політика
search button user button menu button

Про що домовилися британський прем'єр та Зеленський: усі деталі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Про що домовилися британський прем'єр та Зеленський: усі деталі
Зеленський подякував Стармеру та народу Великої Британії за підтримку з початку війни
фото: сайт президента України

Особливу увагу Зеленський та Стармер приділили питанням безпекових гарантій для України та ролі Великої Британії в їх забезпеченні

У Лондоні 1 березня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. «Главком» зібрав основні заяви.

Стармер заявив, що буде підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно»

У Лондоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC та Sky News.

«Ви маєте повну підтримку в усьому Сполученому Королівстві, і ми підтримуємо вас і Україну стільки, скільки це буде потрібно», – заявив Стармер Зеленському.

Премʼєр Британії додав, що Сполучене Королівство має «абсолютну» і «непохитну» рішучість досягти «того, чого ми двоє хочемо досягти, а саме міцного миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці».

Україна та Велика Британія підписали угоду про позику

Україна та Велика Британія підписали Угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 3,2 млрд доларів) для оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Associated Press і пресслужбу Міністерства фінансів України.

Для підписання онлайн зустрілися канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз і міністр фінансів України Сергій Марченко. Вони підписали Угоду про надзвичайну позику про прискорення надходжень до України, за якою Велика Британія надає ще 2,6 млрд фунтів стерлінгів на підтримку обороноздатності України.

Куди підуть гроші, які надасть Британія

У рамках візиту відбулося підписання кредитного договору між Україною та Великою Британією. Міністр фінансів України Сергій Марченко (онлайн) та канцлер казначейства Рейчел Рівз уклали угоду, за якою Сполучене Королівство надасть Україні до 2,258 млрд фунтів стерлінгів у межах програми фінансової підтримки ЄС і G7.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю оборонної продукції та нагальні бюджетні потреби. Кредит розрахований на 30 років і має погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Велика Британія хотіла врятувати угоду США та України

Після напруженого діалогу між президентами США та України у Білому домі 28 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався відновити переговорний процес між сторонами, проте його зусилля не дали результатів. Про повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Стармер спробував врятувати економічну угоду між країнами, ініціювавши телефонні переговори. Однак команда Дональда Трампа відмовилася повертатися до обговорення, заявивши, що їм потрібен час для врегулювання ситуації.

Також повідомляється, що Стармер поговорив з Трампом ще після того, як президент України Володимир Зеленський покинув Даунінг-стріт, 10. Крім того, прем’єр-міністр Британії провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном.

Теги: кредит міністр гроші Велика Британія Володимир Зеленський президент Сергій Марченко переговори Кір Стармер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив, що країнам Європи доведеться зміцнювати оборону
Путін збільшує армію на 100 тисяч солдатів. Зеленський пояснив, до чого готується російський диктатор
8 лютого, 17:20
За версією слідства, під час війни родичі Крупи і сама підозрювана вивозили за кордон низку незадекларованої готівки
Прокурор у розпачі: гроші Крупи, сховані за кордоном, безслідно зникають
12 лютого, 16:05
Зеленський зробив заяву про розмову з Путіним
Зеленський заявив, що мав розмову з Путіним про припинення вогню
14 лютого, 17:29
За словами Зеленського, Україна готова обговорити дипломатичний шлях повернення територій
Зеленський зробив заяву про долю окупованих територій
16 лютого, 19:31
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ
«Росією керують патологічні брехуни». Зеленський відреагував на удар по Одесі
19 лютого, 10:29
Американський президент останнім часом дедалі частіше критикує українського лідера
Трамп заявив, що Зеленському необов'язково бути присутнім на переговорах про Україну
21 лютого, 18:39
«Загралися з вірусом»: держсекретар США має свою теорію появи Covid
«Загралися з вірусом»: держсекретар США має свою теорію появи Covid
21 лютого, 12:40
Володимир Зеленський сьогодні збирається до Ірландії
Перед візитом до Штатів президент Зеленський відвідає ще одну країну
27 лютого, 13:50
Reuters зазначає, що за останні 14 років Орбан трансформував медіаландшафт Угорщини
Орбан готує закон, який передбачає репресії проти медіа через іноземне фінансування
25 лютого, 15:34

Політика

Про що домовилися британський прем'єр та Зеленський: усі деталі
Про що домовилися британський прем'єр та Зеленський: усі деталі
Макрон намагається налагодити стосунки між Україною та США
Макрон намагається налагодити стосунки між Україною та США
Ізраїль погодився на перемир'я в Газі на час Рамадану та Песаха
Ізраїль погодився на перемир'я в Газі на час Рамадану та Песаха
Велика Британія намагалася врятувати угоду між Україною та США – Bloomberg
Велика Британія намагалася врятувати угоду між Україною та США – Bloomberg
Словаччина більше не надаватиме Україні військову та фінансову допомогу – Фіцо
Словаччина більше не надаватиме Україні військову та фінансову допомогу – Фіцо
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї написав твіт українською
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї написав твіт українською

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
437K
Український банкір після скандалу у Білому домі відкрив збір «на ядерку»: за 11 год зібрано 12 млн грн (оновлено)
177K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 березня: ситуація на фронті
134K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
72K
Залужний зустрівся із Зеленським у Лондоні
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 березня 2025
47K
Збір «на ядерку»: після України найбільше донатять жителі США

Новини

2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
28 лютого, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
28 лютого, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 лютого, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua