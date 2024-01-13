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Шмигаль відповів, чи є нині потреба у графіках відключення світла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Шмигаль відповів, чи є нині потреба у графіках відключення світла
10 січня було зафіксовано рекордне споживання в енергосистемі
фото: Pixabay

Прем’єр-міністр пояснив, які позаштатні ситуації можуть призвести до відключень світла

Зараз в Україні достатньо електроенергії, щоб не застосовувати графіки відключень, але можуть статися позаштатні ситуації. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

«Про ситуацію в енергетиці. Ми пройшли майже половину зими. Завдяки попередній підготовці та професіоналізму енергетиків пройшли успішно», – наголосив Шмигаль.

Водночас він заявив, що 10 січня було зафіксовано рекордне споживання в енергосистемі. Енергетика країни працювала на межі можливостей і «вдало склала цей іспит».

«Зараз електроенергії достатньо, щоб не застосовувати графіки відключень. Але через негоду та попередні руйнування можливі позаштатні ситуації», – уточнив Шмигаль.

Він вкотре закликав українців до економного споживання електроенергії.

Нагадаємо, що 10 січня «Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії, особливо в ранкові години. 

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що Росія не зможе спричинити колапс в енергосистемі України, навіть незважаючи на спроби обстрілів у холодну погоду. 

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Теги: електроенергія обстріл Україна

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