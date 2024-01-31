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США та Німеччина намагаються відкласти запрошення України до НАТО – Foreign Policy

Катерина Іванова
glavcom.ua
США та Німеччина намагаються відкласти запрошення України до НАТО – Foreign Policy
Канцлер ФРН Олаф Шольц та президент США Джо Байден
фото: Bundesregierung / Kugler

Автори статті вважають, що надто швидкий допуск України до НАТО, особливо з урахуванням окупації частини територій, може спровокувати повномасштабний конфлікт між РФ та Альянсом

У США та Німеччині виступають проти запрошення України вступити до НАТО на майбутньому саміті у Вашингтоні. Натомість там вважають, що безпосередню увагу слід зосередити на продовженні постачання Україні зброї та боєприпасів. Про це повідомляє американське видання Foreign Policy.

«Україна та деякі з її найрішучіших прихильників підштовхують НАТО до офіційного запрошення Києва стати членом військового альянсу під час великого майбутнього саміту, але їхні зусилля стикаються із значним закулісним опором з боку Сполучених Штатів та Німеччини», – йдеться в публікації.

Західні офіційні особи НАТО, переважно у Вашингтоні та Берліні, вважають, що зарано починати процес прийняття України до Альянсу, допоки триває війна з Росією.

Автори видання зауважують, що так як США та Німеччина – головні донори військової та економічної допомоги Україні, відповідно, офіційні особи в обох країнах наполягають на тому, що Україна повинна врешті-решт приєднатися до НАТО, але зараз не час починати цей процес. Американці і німці вважають, що безпосередню увагу слід зосередити на продовженні передаванні зброї та боєприпасів Україні, щоб вона могла продовжувати боротьбу з РФ у найближчій перспективі.

Прихильники членства України в НАТО вважають, що швидший вступ до Альянсу буде дешевшим у довгостроковій перспективі, ніж нинішня стратегія Заходу щодо постачання зброї та боєприпасів державі.

«Затримки з переходом до членства в НАТО коштують не тільки Україні, але й дорого коштують Альянсу», – заявив посол Естонії у США Крістіян Прікк.

Автори статті також звертають увагу, що надто швидкий допуск України до НАТО, особливо з урахуванням окупації великої частини територій, може спровокувати повномасштабний конфлікт між РФ та Альянсом. Йдеться про основоположну статтю про колективну оборону 31 члена НАТО, яка вимагає від усіх країн блоку захистити будь-яку державу, яка зазнала нападу.

Оскільки адміністрація президента США Джо Байдена починає складати порядок денний для липневого саміту НАТО у Вашингтоні, це питання загострює напруженість між табором прихильників членства України, представленим Польщею та країнами Балтії, і табіром очікування, очолюваного Вашингтоном і Берліном. 

Однак європейські законодавці з Великої Британії, Чехії та Литви стверджують, що найкращий спосіб для США продемонструвати лідерство щодо України – це очолити питання щодо її членства в Альянсі.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з ексгенсеком НАТО.

Глава держави подякував Расмуссену за увагу до питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України. Він відзначив важливість Спільної декларації про підтримку України, яку країни Групи семи схвалили на саміті НАТО у Вільнюсі, і наголосив на необхідності укладення двосторонніх угод про безпекові зобов’язання відповідно до цієї декларації. Перша така угода вже підписана з Великою Британією, тривають переговори щодо укладення відповідних документів із низкою інших країн.

Стало відомо, що генсек НАТО обговорив з конгресменами США допомогу Україні.

Також три країни ЄС пришвидшать рух військ на східний фланг НАТО. Представники Нідерландів, Німеччини та Польщі 30 січня підписали угоду з метою скорочення бюрократичних перепон для швидкого переміщення військ і озброєнь з Північного моря до східного флангу НАТО.

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Теги: НАТО США запрошення конфлікт Україна посол війна Німеччина Адміністрація Президента

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