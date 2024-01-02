Наслідки атаки по київському автосалону Tesla (відео)
Росіяни повністю знищили автосалон та автівки біля нього
Унаслідок масованого ракетного обстрілу Києва постраждали два автосалони, один із яких продає електромобілі Tesla. Зокрема, біля автосалону загорілися резервуари з паливом.
У мережі з’явилися відео з наслідками російської атаки по столичних автосалонах. На кадрах можна помітити, що від будівель майже нічого не залишилося, а автівки, які були припарковані поруч, – повністю знищені.
Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.
У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням.
Зокрема, унаслідок масованої ракетної атаки росіян є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тис. споживачів.
До слова, у Солом'янському районі столиці рятувальники визволяють людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. Наразі відомо що внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка.
Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки. Відео він опублікував у Telegram.
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