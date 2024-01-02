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Наслідки атаки по київському автосалону Tesla (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Наслідки атаки по київському автосалону Tesla (відео)
Наслідки російської атаки по автосалону Києва
фото: скріншот з відео

Росіяни повністю знищили автосалон та автівки біля нього

Унаслідок масованого ракетного обстрілу Києва постраждали два автосалони, один із яких продає електромобілі Tesla. Зокрема, біля автосалону загорілися резервуари з паливом.

У мережі з’явилися відео з наслідками російської атаки по столичних автосалонах. На кадрах можна помітити, що від будівель майже нічого не залишилося, а автівки, які були припарковані поруч, – повністю знищені.

Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.

У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням.

Зокрема, унаслідок масованої ракетної атаки росіян є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тис. споживачів.

До слова,  у Солом'янському районі столиці рятувальники визволяють людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. Наразі відомо що внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки. Відео він опублікував у Telegram.

Читайте також: Масований удар Росії по Києву. Є постраждалі (оновлюється)
Теги: Київ війна обстріл автомобіль Tesla

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