Палата представників США збирається урізати повноваження нового спікера

Законодавство включає кілька змін, які обмежать владу Маккарті

Палата представників США сьогодні, 9 січня, має проголосувати за урізання повноважень нового спікера Кевіна Маккарті. Очікується, що за новими правилами він працюватиме протягом двох років. Про це повідомляє Reuters.

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Законодавство включає кілька змін, які обмежать владу Маккарті. Зокрема, дозвіл одному законодавцю вимагати його відставки у будь-який час та зміни, спрямовані на різке обмеження витрат, поступки, на які погодився Маккарті, щоб заручитися підтримкою правих прихильників жорсткої лінії у боротьбі за лідерство.

Республіканці мають вузьку більшість у Палаті представників 222-212 голосів, отримавши менше місць, ніж очікувалося, на листопадових проміжних виборах. Це посилило владу прихильників жорсткої лінії і порушило питання про те, як функціонуватиме розділений Конгрес, в якому демократи президента Джо Байдена все ще контролюють Сенат.

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Наступного року перед законодавцями стоять найважливіші завдання, включаючи вирішення питання про ліміт боргу федерального уряду у розмірі 31,4 трильйона доларів. Нездатність зробити це, або навіть тривале протистояння може потрясти світову економіку.

Нагадаємо, основний кандидат від республіканців на посаду спікера Палати представників Кевін Маккарті за результатами 14-го голосування 6 січня зміг зібрати 216 із 218 необхідних голосів на свою підтримку.

До цього республіканська більшість у Палаті представників США провалила 11 спроб обрати спікера, тим самим побивши 100-річний «антирекорд» своїх же однопартійців.