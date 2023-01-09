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Палата представників США збирається урізати повноваження нового спікера

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Палата представників США збирається урізати повноваження нового спікера
Республіканці мають вузьку більшість у Палаті представників 222-212 голосів
фото з відкритих джерел

Законодавство включає кілька змін, які обмежать владу Маккарті

Палата представників США сьогодні, 9 січня, має проголосувати за урізання повноважень нового спікера Кевіна Маккарті. Очікується, що за новими правилами він працюватиме протягом двох років. Про це повідомляє Reuters.

Законодавство включає кілька змін, які обмежать владу Маккарті. Зокрема, дозвіл одному законодавцю вимагати його відставки у будь-який час та зміни, спрямовані на різке обмеження витрат, поступки, на які погодився Маккарті, щоб заручитися підтримкою правих прихильників жорсткої лінії у боротьбі за лідерство.

Республіканці мають вузьку більшість у Палаті представників 222-212 голосів, отримавши менше місць, ніж очікувалося, на листопадових проміжних виборах. Це посилило владу прихильників жорсткої лінії і порушило питання про те, як функціонуватиме розділений Конгрес, в якому демократи президента Джо Байдена все ще контролюють Сенат.

Наступного року перед законодавцями стоять найважливіші завдання, включаючи вирішення питання про ліміт боргу федерального уряду у розмірі 31,4 трильйона доларів. Нездатність зробити це, або навіть тривале протистояння може потрясти світову економіку.

Нагадаємо, основний кандидат від республіканців на посаду спікера Палати представників Кевін Маккарті за результатами 14-го голосування 6 січня зміг зібрати 216 із 218 необхідних голосів на свою підтримку.

До цього республіканська більшість у Палаті представників США провалила 11 спроб обрати спікера, тим самим побивши 100-річний «антирекорд» своїх же однопартійців. 

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Теги: вибори США

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