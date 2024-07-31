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У боях за Україну загинув четвертий доброволець із Фінляндії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У боях за Україну загинув четвертий доброволець із Фінляндії
В Україні загинули вже четверо фінів, які воювали за країну
фото з відкритих джерел

Доброволець з Фінляндії загинув у середині липня на північ від Донецька

В Україні загинув четвертий фінський боєць-доброволець, який воював на боці українських Збройних Сил. Про це пише Yle, інформацію якому підтвердили в Асоціації учасників бойових дій Фінляндії (Sodan Kokeneet ry).

За даними Асоціації, фінський доброволець загинув у середині липня на північ від Донецька.

Про загибель повідомили родичі солдата, інформацію також підтвердила влада Фінляндії.

За даними ЗМІ, на даний момент в Україні загинули вже четверо фінів, які воювали за країну.

Голова консульської служби МЗС Фінляндії Юссі Таннер у лютому говорив Yle, що на українському фронті воюють близько 20-30 фінів. ЗМІ раніше говорили, що їх може бути до пів сотні.

Вперше на війні в Україні загинув доброволець з Фінляндії у червні 2023 року.

Нагадаємо, на війні в Україні загинув 22-річний військовий із Польщі Томаш Сенькала. Восени 2023-го він вступив до легіону Міжнародної територіальної оборони України. Загинув 13 липня в селищі Діброва Луганської області.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув естонець Мартін Яегер. Іноземець захищав Україну на Харківщині. 

Теги: Фінляндія військові смерть

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