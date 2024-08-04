У Бурятії введено режим надзвичайної ситуації, зупинено рух однієї з федеральних трас

Регіон потерпає від потужного паводку

У Бурятії через паводок введено режим надзвичайної ситуації, із зони затоплення евакуйовано понад 100 місцевих жителів.

За повідомленням російських ЗМІ, прорвало Хонхолойську дамбу у Мухоршибірському районі.

Дві ділянки федеральної траси «Улан-Уде – Чита» опинилися в зоні затоплення, розмито три мости та під’їзди до них. Рух зупинено на невизначений час.

У Мухоршибірському районі Бурятії продовжується повінь через прорив дамби, пишуть російські змі.



Затоплені дві ділянки федеральної траси «Улан-Уде – Чита». Три мости – розмиті. pic.twitter.com/qIvOZgg5ai — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 4, 2024

Раніше жителі Челябінської області, які постраждали від прориву дамби та підтоплення, поскаржилися, що їх змушують самостійно вирішувати проблему з відкачуванням води.

Зазначимо, це не перший прорив дамби, який стався у Росії за останній час. В Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Згодом новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.