Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Бурятії введено режим надзвичайної ситуації, зупинено рух однієї з федеральних трас

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Бурятії введено режим надзвичайної ситуації, зупинено рух однієї з федеральних трас
Бурятія потерпає від паводку
фото: скріншот із відео

Регіон потерпає від потужного паводку

У Бурятії через паводок введено режим надзвичайної ситуації, із зони затоплення евакуйовано понад 100 місцевих жителів.

За повідомленням російських ЗМІ, прорвало Хонхолойську дамбу у Мухоршибірському районі.

Дві ділянки федеральної траси «Улан-Уде – Чита» опинилися в зоні затоплення, розмито три мости та під’їзди до них. Рух зупинено на невизначений час.

Раніше жителі Челябінської області, які постраждали від прориву дамби та підтоплення, поскаржилися, що їх змушують самостійно вирішувати проблему з відкачуванням води. 

Зазначимо, це не перший прорив дамби, який стався у Росії за останній час.  В Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води. 

Згодом новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.

Читайте також:

Читайте також: Потоп у Росії. Міста продовжують тонути, а влада погрожує штрафами за дамби
 
Теги: гроші паводок президент потоп влада соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вадим Красіков із Путіним після обміну
Удова чеченського польового командира засудила повернення його вбивці до Росії
Сьогодні, 10:49
Росія у рамках угоди передасть країнам Заходу 16 осіб
У списку кілер і журналісти: Росія і Захід провели масштабний обмін ув'язненими
1 серпня, 16:39
Оксана Маркарова сказала, що найближчим часом майже половина допомоги буде перераховано до бюджету України
Стало відомо, коли Україна отримає усю фінансову допомогу від США
26 липня, 21:13
Зараз кожен китайський пенсіонер підтримується за рахунок внесків п'яти працівників
Пекін підвищує пенсійний вік: як зміниться життя китайців
26 липня, 05:04
Мінімальний розмір грошового забезпечення військових – 20 130 грн
Усе про зарплати військових: від чого залежать і якими бувають
23 липня, 11:50
Коментуючи питання про заміну прем'єра, Зеленський наголосив, що Шмигаль один з важливих людей в уряді
Зеленський прокоментував можливі зміни в уряді
15 липня, 14:42
«Кучма – єдиний український президент, якому довелося відпрацювати два терміни»
Епоха «кучмізму». Переосмислення
14 липня, 17:00
Президент Зеленський продовжує роботу з міжнародними партнерами у Вашингтоні
Зеленський анонсував дві безпекові угоди у Вашингтоні
10 липня, 16:28
Такий вигляд мають проблемні сторінки у Facebook
У роботі соцмережі Facebook стався збій
10 липня, 11:47

Соціум

У Бурятії введено режим надзвичайної ситуації, зупинено рух однієї з федеральних трас
У Бурятії введено режим надзвичайної ситуації, зупинено рух однієї з федеральних трас
Удар по аеродрому «Морозовськ»: росіяни рахують збитки
Удар по аеродрому «Морозовськ»: росіяни рахують збитки
Удова чеченського польового командира засудила повернення його вбивці до Росії
Удова чеченського польового командира засудила повернення його вбивці до Росії
У Великій Британії спалахнули десятки протестів ультраправих
У Великій Британії спалахнули десятки протестів ультраправих
Мін’юст США позивається проти TikTok
Мін’юст США позивається проти TikTok
Атака на нафтокомбінат «Атлас»: з'явилися супутникові знімки
Атака на нафтокомбінат «Атлас»: з'явилися супутникові знімки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Російські пропагандисти у розпачі. Що ж трапилося?
28K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
25K
Чи подарує Путін черговий «жест доброї волі»?
9823
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9089
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
8890
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Вчора, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
2 серпня, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua