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США з союзниками розгорнуть мережу плавальних дронів для стримування Ірану

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США з союзниками розгорнуть мережу плавальних дронів для стримування Ірану
США хочуть стримати військову активність Ірану
фото з відкритих джерел

Мережу безпілотних плавальних суден планується розгорнути від Суецького каналу до морських кордонів Ірану

США разом із Ізраїлем, Саудівською Аравією та іншими близькосхідними державами створюють мережу зі 100 безпілотних плавальних суден для морських спостережень та стримування військової активності Ірану. Про це повідомля Wall Street Journal.

Мережу безпілотних плавальних суден планується розгорнути від Суецького каналу до морських кордонів Ірану до літа 2023 року.

Дрони зможуть перебувати в автономному плаванні до пів року.

Надалі планується розгорнути аналогічні мережі та інших регіонах.

Нагадаємо, 6 серпня палестинське терористичне угруповання «Ісламський джихад» обстріляло Ізраїль. По території цієї країни були випущені більше 100 ракет.

15 серпня армія Ізраїлю завдала кілька ракетних ударів по іранських військових об'єктах у Сирії. У тому числі удари були завдані поряд з військовою базою РФ у Тартусі.

До слова, нещодавно Росія звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України. За даними США, Іран нібито збирається надати Росії дрони і навіть готується навчити росіян ними користуватися.

26 серпня Росія отримала від Ірану «сотні» безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.

Держдеп США підтвердив, що Росія отримала безпілотники від Ірану.

 

Теги: США Ізраїль Іран Саудівська Аравія

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