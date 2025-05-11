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Трамп пообіцяв викласти «найвпливовіший» пост у соцмережі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп пообіцяв викласти «найвпливовіший» пост у соцмережі
Трамп: Моя наступна правда буде однією з найважливіших і найвпливовіших, які я коли-небудь публікував
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп не уточнив, якої саме теми стосуватиметься його допис

Президент США Дональд Трамп заінтригував аудиторію своєї соцмережі гучним анонсом, пообіцявши невдовзі оприлюднити один із найважливіших дописів у своїй кар’єрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Truth Social.

«Моя наступна правда буде однією з найважливіших і найвпливовіших, які я коли-небудь публікував. Насолоджуйтеся!» – заявив Трамп.

Про зміст майбутнього допису американський лідер не уточнив – ні тему, ні контекст. Така загадковість викликала хвилю обговорень і припущень серед його підписників.

Раніше ми писали, що орезидент США Дональд Трамп закликав Україну якнайшвидше дати згоду на перемовини з Росією в Туреччині, назвавши це можливістю перевірити, чи існує взагалі шанс домовитися. Про повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у мережі Truth Social.

Трамп зазначив, що хоча президент РФ Володимир Путін не зацікавлений у досягненні миру, Київ все одно має пристати на пропозицію щодо переговорів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує, що від завтра, 12 травня, розпочнеться повне припинення вогню. Як інформує «Главком», про це глава держави написав у соцмережі Х.

«Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства», – сказав Зеленський.

Також він підтвердив, що особисто візьме участь у переговорах в Туреччині.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що перш ніж почати переговори між Києвом і Москвою, має бути припинення вогню. 

Пост Келлога був відповіддю на заяву російського диктатора Володимира Путіна, який цієї ночі відкинув ідею про припинення вогню і запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.

Теги: Дональд Трамп переговори перемир'я

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