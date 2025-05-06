Трамп зробив гучну заяву про підрив «Північних потоків»

Трамп: Фактично, я був першим, хто «підірвав» цей проєкт

Дональд Трамп каже, що перший «підірвав» цей проєкт, оскільки не дозволив його реалізувати

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що багато хто вже здогадується, хто стоїть за вибухами на газопроводах «Північний потік», але підкреслив, що саме він першим заблокував цей проєкт. Про це він заявив під час розмови з журналістами, повідомляє «Главком».

На запитання, чи планує він ініціювати офіційне розслідування вибухів на трубопроводах, Трамп відповів, що у цьому немає потреби.

«Я думаю, якби я запитав певних людей, то швидко дізнався б, хто це зробив – без жодних витрат на масштабне розслідування», – сказав американський президент.

Трамп також нагадав, що під час його президентства будівництво «Північного потоку-2» було заблоковане.

«Фактично, я був першим, хто «підірвав» цей проєкт, оскільки не дозволив його реалізувати. А потім прийшов Байден і дав згоду на його завершення. Це доволі цікаво», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

The Wall Street Journal із посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників з питань оборони України, які або брали участь в операції, або були безпосередньо обізнані про неї, заявила про те, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька українських військових і бізнесменів.

Раніше Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив газопроводів «Північних потоків». Правоохоронці розшукують українця Володимира C.

До слова, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув інформацію про причетність України до підривів на газогонах «Північний потік».