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США не готові дати Україні ракети дальньої дії: названо нову причину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США не готові дати Україні ракети дальньої дії: названо нову причину
Ракети Atacms мають дальність до 300 кілометрів і запускаються за допомогою систем Himars
фото з відкритих джерел

У Вашингтоні вважають, що передача Києву ракет Atacms призведе до виснаження американських арсеналів

Американське видання Politico пише з посиланням на свої джерела, що адміністрація США не готова надати Україні ракети далекого радіусу дії Atacms. Однак головною причиною тепер називають не побоювання спровокувати Москву на ескалацію конфлікту, а мізерність власних запасів такої зброї.

Журналісти Politico повідомляють, що поговорили із чотирма людьми, знайомими з перебігом переговорів України та США щодо постачання зброї. Як стверджують ці джерела, у Вашингтоні вважають, що передача Києву ракет Atacms призведе до виснаження американських арсеналів і зменшить готовність США до можливих конфліктів у майбутньому.

За даними авторів публікації, у Вашингтоні все ще побоюються, що Україна може використовувати ракети далекого радіусу дії для ударів по цілях на території Росії, що може призвести до різкої ескалації конфлікту. Однак при цьому Politico нагадує, що в минулому адміністрація Байдена говорила щось схоже і про озброєння, які Україна з часом почала отримувати: артилерії, системи ППО та основні бойові танки.

Як кажуть джерела Politico, Київ може попросити США схвалити покупку Atacms в інших країнах, використовуючи американську фінансову допомогу. Серед держав, які мають їх на озброєнні, видання називає Польщу, Південну Корею, Румунію, Грецію, Туреччину, Катар та Бахрейн.

Politico повідомляє, що за останні 20 років компанія LockheedMartin виробила близько 4 тис. ракет Atacms різних конфігурацій. Деякі з них продали союзникам, а близько 600 було використано під час воєн в Іраку та Перській затоці.

Україна наполягає, що їй потрібні засоби для ураження російських цілей на великій відстані. І при цьому нагадує, що армія РФ має велику кількість ракет, за допомогою яких вона періодично завдає ударів по українській критичній інфраструктурі. Київ також наполягає, що не має наміру завдавати ударів по території Росії і використовуватиме західну зброю лише для звільнення окупованих частин країни.

Оперативно-тактичні ракети MGM-140 Atacms мають дальність до 300 кілометрів і запускаються за допомогою систем Himars, які Україна вже отримала.

Нагадаємо, нещодавно Держдепартамент США схвалив можливий продаж Польщі військової техніки і послуг на суму близько $10 млрд. Йдеться насамперед про пускові установки високомобільної артилерійської ракетної системи M142 Himars із боєприпасами до них, ракети Atacms, бомби GMLRS, а також інше військове обладнання.

Очікується, що наступного тижня США оголосять про направлення нового пакету військової допомоги Україні на $10 млрд.

Теги: озброєння війна Україна США

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