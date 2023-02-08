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США передадуть Польщі Himars і ракети Atacms на $10 млрд

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США передадуть Польщі Himars і ракети Atacms на $10 млрд
Польща отримає 18 пускових установок M142 Himars
фото з відкритих джерел

Польща має намір використовувати придбане обладнання для зміцнення внутрішньої оборони та стримування регіональних загроз

Держдепартамент США схвалив можливий продаж Польщі військової техніки і послуг на суму близько $10 млрд. Про це повідомляє «Голос Америки» із посиланням на Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі оборони (DSCA).

Йдеться насамперед про пускові установки високомобільної артилерійської ракетної системи M142 Himars із боєприпасами до них, ракети Atacms, бомби GMLRS, а також інше військове обладнання.

«Таке придбання повинне підтримати цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки члена НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі», – йдеться у заяві Агентства.

За заявою Пентагону, Польща має намір використовувати придбане обладнання «для модернізації своїх збройних сил і розширення своїх можливостей для зміцнення внутрішньої оборони та стримування регіональних загроз».

Загалом Польща подала запит на придбання такого обладнання:

  • 18 пускових установок M142 Himars;
  • 468 комплектів модуля завантажувального пристрою Himars;
  • 45 армійських тактичних ракетних систем M57 (Atacms);
  • 1514 капсул керованої ракетної системи залпового вогню GMLRS (M30A2, M31A2, XM403).

Також в угоду включено ракети, обладнання зв'язку, запасні та ремонтні частини, акумулятори, ноутбуки, публікації та технічні дані, навчання та оснащення персоналу, підтримка системної інтеграції, інженерно-технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників, навчання, датчики, інші суміжні елементи матеріально-технічного та програмного забезпечення.

За інформацією видання Bloomberg, нове обладнання є доповненням до пускових установок, закуплених Польщею у США у 2019 році, які наразі ще не були доставлені.

Варшава також запросила ракетні установки з Південної Кореї.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відвідає Польщу наприкінці лютого. Передбачається, що візит може збігтися з річницею вторгнення РФ в Україну.

Теги: озброєння Польша США

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