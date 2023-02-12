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Американський політолог розповів, за яких умов РФ може вдарити по базах США в Польщі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Американський політолог розповів, за яких умов РФ може вдарити по базах США в Польщі
Експерт стурбований, що в критичний момент ЗСУ можуть порушити обіцянку та почати бити по території країни-агресорки далекобійними ракетами
фото з відкритих джерел

Експерт із США занепокоєний тим, що Україна може порушити домовленість зі Штатами – не бити далекобійними ракетами по території Росії

Російські окупанти можуть вдарити по базах США в Польщі, якщо Україна застосує по території РФ далекобійні американські ракети. Таку думку висловив відомий політолог зі Штатів і засновник приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Джордж Фрідман у своїй статті для журналу Geopolitical Futures.

У ній ідеться про стратегічні загрози, що виникають у контексті російського вторгнення в Україну. Зокрема, експерта турбує щораз вища активність російських військ і нові локальні успіхи окупантів.

«Якщо це стане нормою, то на Україну чекають серйозні проблеми», – зауважив Фрідман. 

Крім того, політолог занепокоєний тим, як буде поводити себе Україна, коли отримає далекобійні ракети. Попри те, що Київ пообіцяв Вашингтону не застосовувати цю зброю по території РФ, така можливість, на думку автора статті, все ж спостерігається.

Зокрема, він вважає, що в критичний момент ЗСУ можуть порушити обіцянку та почати бити по території країни-агресорки, що ставить під загрозу «мовчазну угоду». Ба більше, політолога хвилює те, що такий розвиток події може призвести до прямої війни між США та Росією.

Нагадаємо, що нещодавно речник Білого дому сказав, які країни можуть надати Україні винищувачі.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що не виключає постачання літаків Україні, але не в найближчі тижні.

До слова, народний депутат Федір Веніславський дав оптимістичний прогноз щодо постачання винищувачів Україні.

Також раніше повідомлялося, що в Європейському Союзі внесли ясність щодо літаків для України. За словами речника Єврокомісії, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов’язувався надати винищувач.

До того ж, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Проте потім посадовець відредагував свій допис у телеграмі, зазначивши, що це питання «схоже, може бути вирішене».

Читайте також: Велике турне Зеленського: оплески – окремо, винищувачі – окремо 
Теги: Україна США росія Польща

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