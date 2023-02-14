США попереджають Україну про переломний момент у війні

Володимир Зеленський та Джо Байден можуть зустрітися у Польщі

США готують рекордний пакет допомоги Україні

Наступного тижня США, як очікується, оголосять про направлення нового пакету військової допомоги Україні. Про це пише The Washington Post.

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За даними видання, Білий дім опрацьовує з Конгресом виділення $10 млрд як бюджетну підтримку України.

«Адміністрація президента США Джо Байдена також працює з Конгресом над схваленням ще $10 млрд як пряма бюджетна допомога Києву і, як очікується, оголосить про ще один великий пакет військової допомоги наступного тижня, а також про введення додаткових санкцій проти Кремля приблизно в це ж час», - пише The Washington Post.

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Видання зазначає, що останніми місяцями війна на сході України йде повільно, і жодна зі сторін не бере верху. Представники адміністрації Байдена вважають, що критичний момент настане цієї весни, коли Росія розпочне наступ, а Україна розпочне контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території.

Офіційні особи США уже прямо заявили Києву про критичний характер наступних кількох місяців.

Підкреслюючи важливість цього моменту для адміністрації, віцепрезидентка Камала Харріс, держсекретар Ентоні Блінкен і міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас збираються відвідати Мюнхенську конференцію з безпеки, а президент Байден наступного тижня їде до Польщі.

Високопоставлений посадовець адміністрації Байдена, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, зазначив, що Білому дому все важче отримувати двопалатну підтримку такого рівня допомоги Конгресом.

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Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба анонсував, що 24 лютого, на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, відбудуться події, які стануть чітким сигналом для російського диктатора Володимира Путіна.