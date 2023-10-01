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Сенат США не відмовляється від допомоги Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сенат США не відмовляється від допомоги Україні
Сенатори запевняють, що буде зроблено все можливе, щоб забезпечити безперервну допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Демократи в Сенаті вважають безперервну допомогу Україні своєю головною метою

Демократи Сенату США переконують, що переговори щодо допомоги Україні будуть проведені в рамках додаткового запиту. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Сенаторка Емі Клобушар зазначила, що демократи в Сенаті вважають безперервну допомогу Україні своєю головною метою і додала, що переговори щодо допомоги будуть проведені в рамках додаткового запиту.

«Я вважаю, що є група республіканців, які підтримують Україну. Великий випробувальний камінь полягатиме в тому, що відбудеться з додатковим запитом і що відбудеться в наступні кілька тижнів», – сказала вона.

Річард Блюменталь запевнив, що буде зроблено все можливе, щоб забезпечити безперервну допомогу Україні. Він вважає, що це цілком реально.

Блюменталь зазначив, що поки немає визначеного шляху, яким буде забезпечено додаткове фінансування для України, і додав, що Сенат буде продовжувати переговори щодо допомоги протягом наступних кількох днів.

Щодо питання про продовження строку фінансування, Блюменталь сказав, що жоден з демократів не вказав, що він голосуватиме проти нього через відсутність фінансування для України. Він очікує голосування за проєкт резолюції протягом наступних годин.

Нагадаємо, 30 вересня палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України.

Теги: США фінансування Сенат США переговори

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