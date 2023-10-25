Австралія виділила Україні новий пакет військової допомоги

До нового пакета допомоги увійшли 3D-принтер з металу та системи боротьби з дронами

Австралія виділяє Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 12 млн доларів, до якого увійшли 3D-принтер з металу та системи боротьби з дронами. Про це повідомляє The West Australian.

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«Австралія, як і раніше, твердо підтримує Україну в захисті від незаконного та аморального вторгнення Росії», – заявив прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе.

За його словами, елементи нового пакету допомоги нададуть Україні одні з найкращих технічних можливостей у своїй галузі у світі..

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Повідомляється, що до України було відправлено обладнання для розмінування, портативні рентгенівські апарати, 3D-принтери з металу та системи для протидії дронам. Усі ці компоненти пакета виготовлені австралійськими компаніями, такими як DroneShield, Micro-X, Minelab та SPEE3D.

Також уряд Австралії відправив літак E-7A Wedgetail Королівських ВПС Австралії до Німеччини для підтримки зусиль захисту воріт міжнародної гуманітарної та військової допомоги Україні. За словами офіційних осіб, це розгортання є виконанням зобов'язань Австралії перед візитом Альбанезе на саміт НАТО до Литви в липні.

«3D-принтери по металу можна використовувати для друку запасних частин під час розмінування, а портативне рентгенівське обладнання може надати життєво важливу допомогу українському персоналу на полі бою», – заявив міністр оборонної промисловості Пет Конрой.

Нагадаємо, триває 609-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.