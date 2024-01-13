2024 рік буде найбільш непередбачуваним у нашій історії. І ось чому

Перспектив, що більшість на Заході прокидатиметься або завершуватиме день з думками про Україну, більше немає

Цей рік тільки почався, але події вже зашкалюють. Удар по хуситах був очевидним, на нього всі очікували. Не завдати його для США значило виявити слабкість, адже хусити загрожують стабільності світової економіки через атаки на торгові судна. Пірати порівняно з ними просто дошкільнята.

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Атака на американський військовий корабель була свідомою, наслідки були зрозуміли всім. Останні «американські попередження» також не спрацювали. Тепер відповідь за Іраном та його проксі, і вона не забариться. А РФ її підтримає, хоч і звісно не прямо.

Основне питання – за чиїм сценарієм піде Близький Схід і чи це буде сценарій взгалі. Поки що ситуація не виглядає для Заходу досить оптимістичною, а ймовірність ескалації значно зросла. І одночасно маємо президентські вибори на Тайвані. Головна ставка і головна розбіжність там не «незалежність проти воз'єднання з Китаєм», а різне бачення, як зберегти сьогоднішній статус-кво. Ніхто не хоче швидко рухатися до незалежності або об'єднання з Китаєм, всі хочуть петляти, але по-різному, дивлячись, або більше на США, або на Китай, який добре розуміє політичний і суспільний пасьянс на острові. Там вміють чекати і навряд почнуть піднімати ставки військовим шляхом – радикальне погіршення відносин із США на фоні старту там передвиборчої кампанії Сі не потрібне.

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Перші праймеріз у США у понеділок і тут можна запасатися попкорном. Трамп точно не фанат ані Китаю, ані Ірану і вони це розуміють, а от Путін може бути «у захваті».

Так що в демократів та республіканців навіть серед автократій різні фанати. Цим, до речі, варто скористатися. А для нас задача «не втратитися» у цьому торнадо подій і викликів на очах стає завданням номер один на міжнародній арені.

Перспектив, що більшість на Заході прокидатиметься або завершуватиме день з думками про Україну, більше немає, а вибори у більш, ніж 70 країнах створять окрему какофонію. Почалася жорстка конкуренція за увагу і на початках 2024 року в нас тут не перша позиція. Хоча і досить непогана, потрібно лише продумати стратегію. Те, що працювало у 2022, не працювало у 2023, а у 2024 не працюватиме те, що було у 2023. Цей рік буде найбільш непередбачуваним з нещодавнього минулого. Китайці кажуть, що коли вітер, то потрібно будувати вітряні млини, а не огорожі. В цьому до них варто прислухатися.