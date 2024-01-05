Пентагон підтвердив ліквідацію лідера проіранських бойовиків в Іраку

Під час удару загинув ще один член екстремістського угруповання

Міністерство оборони США офіційно підтвердило знищення ватажка підтримуваного Іраном угруповання «Харакат аль-Нуджаба» в Іраку, яке здійснювало напади на американські військові об’єкти. Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає міноборони США.

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У відомстві повідомили, що «американські сили в Іраку сьогодні провели удар в рамках самооборони. Це призвело до ліквідації Муштака Джавада Казіма аль-Джаварі, лідера терористичного угруповання Харакат ан-Нуджаба, яке діяло як в Іраку, так і в Сирії». Під час удару загинув ще один член екстремістського угруповання.

Представник Пентагону уточнив, що Абу-Таква був активно причетний до планування та здійснення нападів на американських військових.

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У Пентагоні також наголосили, що цей удар був здійснений в межах самооборони, не зачепивши мирних мешканців та не завдавши шкоди інфраструктурі чи об'єктам.

Раніше повідомлялося, що протиповітряна оборона збила озброєний безпілотник над аеропортом Ербіль на півночі Іраку, де дислокуються військові США та інших міжнародних сил.

Раніше США атакували об'єкти «Хезболли» в Іраці у відповідь на обстріл.