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Росія даремно сміється з Байдена. Путін подав документи у ЦВК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія даремно сміється з Байдена. Путін подав документи у ЦВК
Путін піде на вибори як самовисуванець
фото з відкритих джерел

Якщо диктатора знову оберуть президентом він буде на посаді, як мінімум, до 76 років

Російський диктатор Володимир Путін подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації як кандидата на наступних президентських виборах. Про це повідомили «РИА Новости» з посиланням на прессекретаря диктатора Дмитра Пєскова.

Зокрема, Путін піде на вибори як самовисуванець.

Як відомо, російські пропагандисти неодноразово експлуатували та маніпулювали темою віку американського президента Джо Байдена. Зокрема, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв неодноразово ображав Байдена та звинувачував його у хибних рішеннях нібито пов'язаних з віком та старістю. Так, на рішення Байдена балотуватися на другий термін Медвєдєв заявив, що американський президент «відчайдушний дід».

Нагадаємо, Рада Федерації Росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року.

Путін заявив, що реформа Конституції РФ у 2020 році, внаслідок якої тиран обнулив свої терміни та отримав право залишатися при владі до 2036 року, була «необхідна».

Став відомий список «команди Путіна».

До слова, ініціативна група підтримала кандидатуру журналістки Катерини Дунцової на виборах президента Росії. У зборах, що відбулися в конгрес-центрі технополісу «Москва», взяли участь понад 700 осіб, за необхідного мінімуму в 500. На ньому був присутній також представник Центральної виборчої комісії (ЦВК) РФ

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Теги: путін Джозеф Байден вибори росія

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