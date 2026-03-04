США підготували новий фронт проти Ірану

Вашингтон веде переговори з курдськими лідерами та іранською опозицією

Центральне розвідувальне управління США може надавати зброю курдським формуванням, щоб посилити внутрішній тиск на владу Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За даними джерел телеканалу, адміністрація президента США Дональда Трампа проводить переговори з представниками іранської опозиції та курдськими лідерами щодо можливості військової підтримки.

Співрозмовники CNN припускають, що курдські підрозділи можуть незабаром приєднатися до наземних бойових дій на заході Ірану. Один із американських посадовців зазначив, що для такого розвитку подій зараз існує сприятливе вікно можливостей.

За задумом Вашингтона, активізація курдських сил може призвести до зіткнень із іранськими силовими структурами. Це, як вважають джерела, створить умови для масштабніших протестів у великих містах країни без негайного жорсткого придушення.

Інший співрозмовник телеканалу зазначив, що участь курдських формувань у протистоянні може ускладнити ситуацію для Тегерана та змусити іранську владу розподіляти свої військові ресурси на кількох напрямках.

Курди – народ, що проживає переважно в гірських районах історичного Курдистану, який охоплює території Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії. На території Ірану курдське населення зосереджене переважно у західних та північних провінціях. Соціально-економічні проблеми, а також обмеження національних прав тривалий час створюють напружені відносини між курдськими громадами та центральною владою.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує зустріч із керівниками найбільших оборонних компаній країни, щоб обговорити прискорення виробництва озброєнь.