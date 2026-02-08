Слабкість Кремля стає очевидною, якщо розглядати події комплексно, а не через пропаганду

Російський диктатор Володимир Путін активно просуває наратив про нібито близьку перемогу у війні, стверджуючи, що Росія подолала санкції та перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Як зазначає Пітер Померанцев у статті для Financial Times, Кремль робить ставку на створення відчуття «історичної приреченості» демократій у глобальному протистоянні із Заходом, пише «Главком».

Для зовнішнього світу Москва транслює історію, де війна вийшла далеко за межі України. Головна мета – переконати західних політиків, що опір марний, а перемога РФ зумовлена історією. Путін прямо заявляє: «Або ми звільняємо ці території силою, або українські війська залишають їх». Аналітики підкреслюють, що в сучасних конфліктах здатність нав’язати свою «історію» часто стає такою ж важливою, як і успіхи безпосередньо на полі бою.

Попри зовнішній образ сили, внутрішня система РФ демонструє серйозні вразливості:

модель, що тримається лише на нафтових доходах та воєнних витратах, провокує стрімку інфляцію та дефіцит.

набір у військо стає все складнішим, а невдоволення серед солдатів зростає. За оцінками експертів, від 50% до 70% доходів російських військових іде на хабарі командирам.

на міжнародній арені російська «велика історія» дає збої. Втрата союзників та опір європейських суспільств гібридним атакам показують, що кремлівський наратив не є універсальним.

Експерти Financial Times сходяться на думці, що слабкість Кремля стає очевидною, якщо розглядати події комплексно, а не через призму російської пропаганди. Головне завдання для України та її партнерів – послідовно викривати ці протиріччя та протиставляти російським маніпуляціям власну історію стійкості та конкретних результатів.

Як відомо, російський президент Володимир Путін своїми заявами про «успіхи» на фронті намагається схилити президента США Дональда Трампа до примусу України до капітуляції. Однак його твердження не відповідають дійсності. Про це пише The New York Post, яку називають «улюбленою газетою Трампа».

Видання зазначає, що, попри чисельну перевагу противника, Україна продовжує стримувати російську армію, наступ якої є надзвичайно повільним і супроводжується великими втратами.

Нагадаємо, Росія продовжила терміни захоплення всього Донбасу до квітня 2026 року, але цей термін так само химерний, як і всі попередні, оскільки за нинішніх темпів просування росіяни зможуть втілити цю мрію хіба що до середини 2027 року. Як пише New York Post (NYP), росіянам потрібно захопити решту 21% Донбасу. Але поки що РФ навіть не захопила весь Покровськ, який вона атакує майже два роки і залучила до цього понад 150 тис. військових.