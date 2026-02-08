CNN: Політична реальність та суспільний гнів стримують амбіції Трампа

Світ починає об’єднуватися для захисту від тиску американського президента Дональда Трампа

Перший місяць 2026 року став випробуванням для стратегії Дональда Трампа щодо встановлення тотального контролю над внутрішньою та зовнішньою політикою. Попри прагнення до необмеженої влади, президент зіткнувся з потужним опором, який змусив Білий дім коригувати свої найбільш радикальні кроки. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Жорсткі методи федеральних агентів у Міннеаполісі, що призвели до загибелі протестувальників Рене Гуд та Алекса Претті, викликали хвилю громадського обурення. Відеодокази спростували заяви офіційних осіб про «ліквідацію терористів», що змусило Трампа змінити тон:

до штату відправили «прикордонного царя» Тома Хомана для врегулювання ситуації;

президент провів переговори з місцевою владою Міннесоти, намагаючись деескалувати конфлікт;

республіканці в Конгресі висловили стурбованість «надто агресивним» стилем роботи адміністрації, побоюючись втрати довіри виборців.

Юридична система та Конституція США залишаються ключовими інструментами опору. Опоненти Трампа активно використовують Першу, Другу та Четверту поправки для оскарження дій федеральних служб у судах.

На міжнародній арені спроби Трампа диктувати умови також наштовхнулися на спротив:

зухвала спроба вирвати Гренландію з-під контролю Європи провалилася, завдавши удару по єдності НАТО та спровокувавши паніку на фондових ринках;

після критики з боку прем’єра Кіра Стармера щодо ігнорування внеску британських військ в Афганістані, Трамп був змушений піти на рідкісний крок – публічно вшанувати пам'ять загиблих союзників;

нова лідерка Венесуели Делсі Родрігес відкинула спроби Вашингтона керувати Каракасом, а американські нафтові компанії скептично поставилися до планів Трампа щодо венесуельських родовищ через високу вартість проєктів.

Світ починає об’єднуватися для захисту від американського тиску. Прем'єр Канади Марк Карні закликав менші країни діяти спільно, щоб не стати об'єктами маніпуляцій великих гравців. Прикладом такої самостійності стала готовність Канади співпрацювати з Китаєм у сфері електромобілів в обхід інтересів США.

Попри те, що Трамп продовжує розширювати межі президентських повноважень, січень 2026 року довів: наратив про його абсолютну недоторканність є передчасним. Політична реальність, коаліції союзників та правові механізми все ще здатні створювати дієві обмеження для амбіцій «сильного лідера».

Як відомо, президент США Дональд Трамп висунув незвичну умову для розблокування коштів на масштабний інфраструктурний проєкт у Нью-Йорку. Як повідомляє CNN з посиланням на власні джерела, глава Білого дому висловив готовність розморозити мільярдні субсидії лише в разі перейменування знакових транспортних об’єктів на його честь. Зокрема, йдеться про залізничний вокзал Пенн-Стейшн у Нью-Йорку та міжнародний аеропорт імені Даллеса у Вашингтоні.

Нагадаємо, у Гамбурзькій державній опері відбулася світова прем’єра опери «Рай монстрів» (Monster’s Paradise), створеної лауреатом Нобелівської премії Ельфріде Єлінек та композиторкою Ольгою Нойвірт. Постановка пропонує глядачам гротескний образ «Президента-короля», у якому легко вгадуються риси Дональда Трампа. Художній керівник театру Тобіас Кратцер зазначив, що цей твір балансує на межі між сатирою та реальністю, оскільки сучасні політичні події дедалі частіше нагадують театральний фарс.