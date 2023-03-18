США підтвердили використання в Україні китайських боєприпасів – ЗМІ

Вашингтон готовий вжити заходів, якщо буде підтверджено, що Пекін постачав Росії боєприпаси

Американський уряд не розголошує, які саме боєприпаси було знайдено

Сполучені Штати підтвердили, що китайські боєприпаси використовувалися на війні проти України. Також США підозрюють, що їх використали російські війська. Про це пише японське видання Kyodo News із посиланням на урядові джерела.

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Уряд США визначив, що боєприпаси, знайдені в Україні, були вироблені в Китаї, проаналізувавши їхній склад та інші фактори, повідомили джерела. Однак вони не розголошують, які саме боєприпаси були знайдені.

Чи були ці боєприпаси поставлені Китаєм, залишається неясним, сказали джерела в адміністрації США, додавши, що Вашингтон готовий вжити заходів, якщо буде підтверджено, що Пекін здійснив ці поставки.

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За словами співрозмовників видання, Сполучені Штати повідомили про це деяких своїх партнерів.

Підтвердження з'явилося в той час, коли лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поїхати до Москви з триденним державним візитом наступного тижня.

Очікується, що у своїй першій поїздці до Росії з початку її вторгнення в Україну в лютому минулого року Сі Цзіньпін підтвердить свої тісні зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним.

ЗМІ також повідомляли, що Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.

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Нагадаємо, голова КНР хоче обговорити тему ухилення від санкцій під час візиту до Москви з 20 по 22 березня для того, щоб підтримати продаж китайського обладнання. Так вважають аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).