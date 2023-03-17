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Клімкін: У китайців є важелі впливу на Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Клімкін: У китайців є важелі впливу на Путіна
фото: з відкритих джерел

Китай радіє тому факту, якими швидкими темпами відбувається «юанізація» російської економіки

У китайців є важелі впливу на Путіна і відчуття, що момент настав саме зараз. Таку думку висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у коментарі «Главкому».

«Вони прекрасно розуміють, що світ перезавантажується і ховатися під ковдрою нема жодного сенсу. Наскільки я знаю, китайці готувалися до цього дуже довго», – вважає Клімкін..

Він пояснює, що країни одразу оприлюднили одразу принципи глобальної безпеки і принципи регулювання, але це жодним чином не «мирний план». Пекін збільшив активність у міжнародних організаціях, особливо з правових питань і показав, що далі всі ігри мають вестися з ним.

«Але це не означає, що Китай повністю або частково пристав на сторону Путіна. Так, він розглядає Росію як партнера, який може тестувати «червоні лінії» Заходу. Як потугу, без якої поки не може обійтися, бо не готовий до протистояння зі Штатами», – зазначає ексміністр закордонних справ України.

На його думку, Китай і далі хоче отримувати російські ресурси, він радіє тому факту, що швидкими темпами відбувається «юанізація» російської економіки.

Нагадаємо, глава Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію з державним візитом 20-22 березня на запрошення президента РФ Володимира Путіна, про це повідомила пресслужба Кремля.

Що говорить Пекін про майбутню поїздку Сі Цзіньпіна до Росії:

  • Вона стане «візитом дружби», ще більше зміцнить взаєморозуміння та довіру КНР та РФ.
  • Буде носити мирний характер, обидві сторони практикуватимуть справжню багатосторонність на основі принципів неконфронтації.
  • Лідери обміняються думками з двосторонніх відносин і міжнародних та регіональних питань.
  • Китай дотримуватиметься об'єктивної та справедливої позиції щодо «української кризи» та відіграватиме конструктивну роль у просуванні мирних переговорів.
  • Значення та вплив китайсько-російських відносин виходять далеко за межі двосторонніх відносин.

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Теги: росія Павло Клімкін Китай путін Сі Цзіньпін

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