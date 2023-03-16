Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії

Китай може захотіти від Росії доступу для китайських компаній до певних російських ресурсів на Далекому Сході, в обмін на постачання зброї для потреб армії РФ

Пекін, разом із Москвою можуть домовитись щодо якихось китайських компаній, які через треті країни зможуть щось постачати Росії озброєння, але не у надвеликих масштабах. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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За його словами, Росія зацікавлена у допомозі з боку Китаю у двох елементах: постачанні зброї (снарядів і боєприпасів, особливо калібру 152 мм, які Китай може виробляти, плюс ті, що є на складах) і у військово-технічній співпраці, постачанні технологій подвійного призначення і різних елементів устаткування (електроніки, напівпровідників), яких катастрофічно не вистачає російському військово-промисловому комплексу для виробництва власної зброї.

«Китай своєю чергою відчуває все більшу залежність Росії від себе і, звісно, виставить якусь ціну. Можливо, це буде доступ для китайських компаній до певних російських ресурсів на Далекому Сході», – зазначає Мусієнко.

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Між країнами можуть бути досягнуті домовленості щодо якихось китайських компаній, які через треті країни зможуть щось постачати Росії. «До промислових масштабів постачання зброї, думаю, поки не дійде, Китай займе вичікувальну позицію. Але політично Пекін, разом із Москвою, неодмінно зроблять якусь гостру заяву у бік Заходу і дискусії щодо збільшення надання зброї та військово-технічної підтримки продовжаться», – вважає керівник Центру військово-правових досліджень.

Нагадаємо, протягом 2022 року кілька китайських компаній включно з тією, яка пов’язана із владою країни, відправили російським підприємствам тисячу штурмових гвинтівок та інше обладнання, яке може бути використане у військових цілях – зокрема деталі безпілотників і бронежилети.