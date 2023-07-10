США пояснили, що означатиме «ізраїльська модель» гарантій безпеки для України

Гарантії безпеки за моделлю Ізраїлю спрямовані на те, щоб Україна «могла як захищати себе, так і стримувати майбутню агресію»

У США заявили, що гарантії безпеки для України за моделлю Ізраїлю включають різні види військової допомоги, щоб країна «могла як захищати себе, так і стримувати майбутню агресію». Деталі, як очікується, обговорять під час саміту НАТО у Вільнюсі (Литва) 11-12 липня. Про це заявив помічник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван, спілкуючись із пресою на брифінгові 9 липня перед поїздкою до Європи. Розшифровка брифінгу була опублікована на сайті Білого дому.

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«Це означає, що Сполучені Штати будуть готові надати різні форми військової допомоги, обмін розвідувальними даними та інформацією, кіберпідтримку й інші форми матеріальної підтримки», – сказав спікер.

Салліван зазначив, що Штати разом із союзниками та партнерами «в межах багатосторонніх відносин вестимуть переговори про двосторонні зобов'язання» в галузі української безпеки у довгостроковій перспективі.

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Помічник американського президента не виключив, що президент України Володимир Зеленський відвідає вільнюський саміт Альянсу, де обговорить це питання з главою США Джо Байденом та іншими партнерами, зокрема лідерами G7.

Предметом обговорення будуть деталі, такі як умови, особливості та тривалість цієї підтримки.

«І, звичайно ж, врешті-решт це потребуватиме дуже тісної співпраці з Конгресом, тому що для ефективного надання цієї підтримки потрібні ресурси. Ці ресурси мали б надходити від Конгресу», – зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.

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До слова, президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Україна поки не готова стати членом НАТО, і її членство в Альянсі варто розглядати вже після завершення війни.