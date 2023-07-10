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США пояснили, що означатиме «ізраїльська модель» гарантій безпеки для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США пояснили, що означатиме «ізраїльська модель» гарантій безпеки для України
За словами Саллівана, США готові надати різні форми військової допомоги Україні, обмін розвідувальними даними та інформацією
фото з відкритих джерел

Гарантії безпеки за моделлю Ізраїлю спрямовані на те, щоб Україна «могла як захищати себе, так і стримувати майбутню агресію»

У США заявили, що гарантії безпеки для України за моделлю Ізраїлю включають різні види військової допомоги, щоб країна «могла як захищати себе, так і стримувати майбутню агресію». Деталі, як очікується, обговорять під час саміту НАТО у Вільнюсі (Литва) 11-12 липня. Про це заявив помічник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван, спілкуючись із пресою на брифінгові 9 липня перед поїздкою до Європи. Розшифровка брифінгу була опублікована на сайті Білого дому.

«Це означає, що Сполучені Штати будуть готові надати різні форми військової допомоги, обмін розвідувальними даними та інформацією, кіберпідтримку й інші форми матеріальної підтримки», – сказав спікер.

Салліван зазначив, що Штати разом із союзниками та партнерами «в межах багатосторонніх відносин вестимуть переговори про двосторонні зобов'язання» в галузі української безпеки у довгостроковій перспективі.

Помічник американського президента не виключив, що президент України Володимир Зеленський відвідає вільнюський саміт Альянсу, де обговорить це питання з главою США Джо Байденом та іншими партнерами, зокрема лідерами G7.

Предметом обговорення будуть деталі, такі як умови, особливості та тривалість цієї підтримки.

«І, звичайно ж, врешті-решт це потребуватиме дуже тісної співпраці з Конгресом, тому що для ефективного надання цієї підтримки потрібні ресурси. Ці ресурси мали б надходити від Конгресу», – зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.

До слова, президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Україна поки не готова стати членом НАТО, і її членство в Альянсі варто розглядати вже після завершення війни.

Читайте також: Передача Україні касетних боєприпасів. США поквапилися з рішенням
Теги: США Ізраїль війна безпека

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