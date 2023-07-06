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Британія закликала своїх громадян покинути Росію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британія закликала своїх громадян покинути Росію
Дебора Броннерт звернулася до громадян Британії, що перебувають у РФ
фото з відкритих джерел

Після невдалого заколоту ПВК «Вагнер» ситуація в Росії є нестабільною

Посольство Великої Британії у Росії закликало своїх громадян покинути РФ. Про це сказала посол Дебора Броннерт у відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі дипмісії в середу.

«Ситуація тут, у Росії, непередбачувана», – зазначила вона.

Броннерт порадила британцям виїхати з Росії, якщо залишатися там необов’язково.

Звернення Броннерт з’явилося через два тижні після невдалого заколоту ПВК «Вагнер» на чолі з Євгеном Пригожиним. На думку експертів, ці події засвідчили, наскільки нестабільною є ситуація в Росії.

Відносини між Росією і Заходом сильно загострилися на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Незабаром після початку вторгнення РФ влада США закликала своїх громадян залишити Росію. Уряд Німеччини, тим часом, лише радив не їздити до Росії.

Повідомлялося, що бунт керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та його найманців став поштовхом для зміни ставлення росіян до вищого керівництва країни-агресора.

Теги: ПВК Вагнера росія війна Велика Британія

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