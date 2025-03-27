США припинили внески до Світової організації торгівлі

СОТ внесла США до першої з трьох категорій порушників

СОТ вже постраждала від кроку США в 2019 році під час першого терміну Трампа, який заблокував призначення нових суддів у свій вищий апеляційний суд

Сполучені Штати призупинили внески до Світової організації торгівлі, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа нарощує зусилля щодо скорочення державних витрат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Видання апелює документами СОТ за 21 лютого та зазначає, що станом на кінець грудня 2024 року заборгованість Сполучених Штатів становила 22,7 млн швейцарських франків ($25,70 млн).

США роблять найбільший внесок у бюджет СОТ. Річний бюджет органу з контролю за торгівлею, що базується в Женеві, в 2024 році становив 205 млн швейцарських франків ($232,06 млн). На основі системи зборів, пропорційної частці США у світовій торгівлі, Штати мали внести близько 11% цієї суми.

Як повідомили джерела Reuters, на бюджетному засіданні СОТ 4 березня представник США повідомив про призупинення внесків до бюджету 2024 та 2025 років.

Джерело у сфері торгівлі підтвердило цю інформацію та повідомило, що СОТ розробляє «план Б» на випадок тривалої паузи у фінансуванні з боку США.

Згідно з правилами СОТ, будь-який член, який не сплачує внески понад рік, зазнає штрафних санкцій, які стають суворішими, чим довше не сплачуються внески.

Зараз США віднесені до першої з трьох категорій порушників. Це означає, що представники країни більше не можуть головувати в органах СОТ та отримувати офіційну документацію.

Станом на кінець 2024 року до цієї категорії входили ще п'ять країн-членів: Болівія, Демократична Республіка Конго, Джибуті, Габон та Гамбія.

Загальна сума непогашених внесків становила 38,4 млн швейцарських франків ($43,47 млн), включно з невиплаченими внесками з 2024 року і раніше.

Нагадаємо, публікація в The Atlantic скріншотів з чату Signal, де команда національної безпеки президента Трампа обговорювала секретні деталі ударів по хуситах в Ємені, викликала хвилю обурення серед публічних осіб по всьому світу. Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував поведінку команди Трампа та назвав ситуацію «Це також демонструє манеру, притаманну групі провінціалів, які діляться байками за келихом в барі».

Також Дональд Трамп заявив про готовність знизити мита для Китаю, щоб укласти угоду з китайським материнським підприємством TikTok ByteDance щодо продажу програми для коротких відео, якою користуються 170 мільйонів американців.