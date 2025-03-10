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Заручники неба: пасажири літака 20 годин провели в літаку через зламані туалети

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Несправності у туалеті перетворили переліт пасаажирів на жах
фото із відкритих джерел

Літак, що летів у Делі, повернувся до Чикаго через 10 годин вильоту через туалети

Рейс AI126 з Чикаго в Делі, що виконується Boeing 777-300ER, змушений був розвернутися майже через 10 годин польоту. Причиною стала відмова туалетів: із 12 кабінок працювала лише одна, і та – у бізнес-класі. Про це пише «Главком» з посиланням на View from the Wing.

Літак Boeing 777-300ER індійської авіакомпанії Air India змушений був повернутися на аеродром О'Хара майже через 10 годин польоту через туалети, що засмітилися на борту. Уточнюється, що на борту було близько 300 пасажирів.

«Літак Чикаго-Делі вилетів з аеропорту за розкладом 5 березня і розпочав 14-годинний шлях до Індії. Через чотири години після вильоту повітряне судно розгорнулося і попрямувало назад до О'Хари. За словами пасажирів, це сталося через те, що туалети на борту були засмічені, і на той час, коли літак пролітав над Гренландією, з 12 туалетів літака працював лише один», – випливає з публікації.

Командир вирішив не зупинятися в найближчому аеропорту (наприклад, у Лондоні), побоюючись, що проблему не вдасться усунути оперативно. В результаті літак повернувся назад до Чикаго, де простояв два дні, перш ніж його знову ввели в експлуатацію. При цьому наголошується, що сама авіакомпанія назвала причиною зміни курсу «технічні неполадки».

Цей випадок викликав широке обговорення в авіаційному співтоваристві. Експерти вказують на проблеми з обслуговуванням літаків та низький рівень клієнтського сервісу Air India.

«Для пасажирів 20-годинний рейс перетворився на безкінечну подорож без результату. Авіакомпанії варто переглянути стандарти обслуговування, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому», – йдеться у статті. 

Нагадаємо, у найбільших аеропортах Німеччини в понеділок, 10 березня, почався 24-годинний попереджувальний страйк. Вийти на протест операторів аеропортів, працівників наземних служб та авіаційної безпеки закликала німецька профспілка Ver.di.

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Теги: США туризм літак Індія аеродром подорож

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