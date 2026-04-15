Європа почала готувати план на випадок виходу США з НАТО

У Альянсі активізували резервний сценарій, який має зберегти оборону без участі Вашингтона

Європейські країни активізували обговорення резервного плану оборони на випадок можливого виходу США з НАТО. Йдеться про так звану концепцію «європейського НАТО», яка передбачає посилення ролі європейських держав у межах чинних структур Альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

За даними видання, дискусії щодо такого сценарію набрали обертів на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливий вихід країни з НАТО.

Резервний план має забезпечити здатність Європи самостійно гарантувати безпеку, використовуючи існуючі механізми Альянсу, навіть у разі виведення американських військ.

Посадовці, які працюють над ініціативою, прагнуть збільшити участь європейців у командно-управлінських структурах НАТО та компенсувати потенційну втрату американських ресурсів.

При цьому, як зазначають джерела, ідея не передбачає створення альтернативи НАТО, а має на меті зберегти систему стримування Росії та безперервність військових операцій.

План почали розробляти ще минулого року, однак він набув нового імпульсу після загострення відносин між США та Європою, а також на тлі війни в Ірані.

Важливим фактором стала зміна позиції Німеччини, яка раніше виступала проти ідеї більшої військової автономії Європи. Канцлер Фрідріх Мерц переглянув підхід, дійшовши висновку, що політика США у межах НАТО стає менш передбачуваною.

Це сприяло ширшій підтримці ініціативи серед інших країн, зокрема Великої Британії, Франції, Польщі, держав Північної Європи та Канади, які розглядають план як «коаліцію охочих» у рамках Альянсу.

Серед ключових питань, які нині обговорюються, – управління системами протиповітряної та протиракетної оборони, логістика перекидання військ до Польщі та країн Балтії, а також організація спільних навчань без участі США.

«Найважливіше – зрозуміти, що це відбувається, а також зробити це дуже керованим та контрольованим способом, замість того, щоб США просто швидко виводили війська», – сказав президент Фінляндії Александр Стубб.

Окремим елементом обговорень є можливе повернення військового призову в європейських країнах як складової зміцнення обороноздатності.

Нагадаємо, що кілька європейських держав не підтримали ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запровадження морської блокади іранських портів, заявивши про готовність долучитися до безпеки судноплавства лише після завершення конфлікту.