Масована атака на Одесу: влада повідомила наслідки (фото)

Суттєвих руйнувань зазнала будівля дитячого садка, пошкоджено торговельний центр, готель та адміністративні приміщення

У ніч проти 30 квітня росіяни вдарили по житлових кварталах та цивільних об'єктах у різних районах Одеси. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

У Приморському районі пошкоджена багатоповерхівка та п'ятиповерховий житловий будинок: на верхніх поверхах та даху виникли масштабні пожежі, які рятувальникам вдалося локалізувати. Також пошкоджено приватні будинки та житлову забудову в центральній частині міста.

фото: Сергій Лисак/Telegram

Зокрема, під ударом опинилися соціальні та комерційні об'єкти: суттєвих руйнувань зазнала будівля дитячого садка, пошкоджено торговельний центр, готель та адміністративні приміщення. На декількох автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових автівок.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, складські будівлі та гаражний кооператив.

«На жаль, 16 людей постраждали. Серед них – 17-річний юнак. Двоє людей наразі перебувають у реанімації у важкому стані, медики борються за їхні життя. Один чоловік госпіталізований до травматологічного відділення. Іншим потерпілим надали необхідну допомогу на місці або направили на амбулаторне лікування», – йдеться у повідомленні.

Лисак наголосив, що до ліквідації наслідків залучено 68 одиниць техніки та понад 280 фахівців усіх екстрених та комунальних служб міста. На місцях розгорнуто оперативні штаби, де мешканці пошкоджених будинків можуть отримати допомогу та консультації.

