Терорист Гіркін поставив діагноз Путіну після ударів по Москві

Аліна Самойленко
Ігор Гіркін (Стрєлков) наразі ув'язнений в РФ за публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності
фото з відкритих джерел
Ігор Гіркін відзначив наявність мізків у керівництва України та констатував повну їх відсутність у російського

Колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що масштабний повітряний удар по Москві був очікуваною та прогнозованою подією, яка є далеко не останньою. Про це пише «Главком».

На його думку, ця атака продемонструвала неможливість надійно захистити навіть Московську агломерацію через брак систем ППО для всіх об'єктів, а також підтвердила суттєве зростання спроможностей України.

Гіркін зазначив, що завдяки правильно обраній стратегії Україна протягом останніх двох років цілеспрямовано працювала над створенням переваги в безпілотниках та досягненням паритету в ракетних засобах. За його оцінкою, зараз українські сили здатні щоночі завдавати масованих ударів, наздогнавши, а подекуди й перевищивши можливості Російської Федерації. Терорист спрогнозував, що надалі перевага України у повітряних засобах лише зростатиме.

Причиною такої ситуації Гіркін назвав провальну стратегію російського керівництва, яке замість реальних військових цілей намагалося досягти «компромісу» і продовжує дотримуватися цієї лінії.

Порівнюючи підходи обох сторін, він відзначив наявність мізків у керівництва України та констатував повну їх відсутність у голівах російських лідерів.

Ігор Гіркін (Стрєлков) ув'язнений у Росії за публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності. Причиною стала критика російського військового командування та президента Володимира Путіна в його Telegram-каналі. 

У січні 2024 року Московський міський суд засудив його до 4 років колонії загального режиму, а також заборонив протягом трьох років адмініструвати сайти та сторінки в інтернеті.

Раніше російський терорист та так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) обурився через те, що Кремль погодився на запропоноване Дональдом Трампом енергетичне перемир’я. 

У своїй заяві Гіркін розкритикував рішення російської влади припиняти або обмежувати бойові дії, які, за його словами, ухвалюються «на вимогу, замасковану під прохання» президента США Дональда Трампа. Він стверджує, що протилежна сторона не має наміру зупиняти бойові дії, тоді як війна триває вже четвертий рік.

Нагадаємо, Гіркін заявив, що атака США на Венесуелу є черговим ударом по іміджу Росії, не здатної допомогти своїм союзникам.

Також відомий терорист і бойовик, який наразі перебуває за ґратами в Росії, Ігор Гіркін (Стрєлков) зробив резонансну заяву про ситуацію на фронті в Україні, визнавши, що командування російської армії використовує солдатів як «м'ясо» для досягнення своїх цілей.

