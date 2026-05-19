Терорист Гіркін поставив діагноз Путіну після ударів по Москві

Ігор Гіркін (Стрєлков) наразі ув'язнений в РФ за публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності

Ігор Гіркін відзначив наявність мізків у керівництва України та констатував повну їх відсутність у російського

Колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що масштабний повітряний удар по Москві був очікуваною та прогнозованою подією, яка є далеко не останньою. Про це пише «Главком».

На його думку, ця атака продемонструвала неможливість надійно захистити навіть Московську агломерацію через брак систем ППО для всіх об'єктів, а також підтвердила суттєве зростання спроможностей України.

Гіркін зазначив, що завдяки правильно обраній стратегії Україна протягом останніх двох років цілеспрямовано працювала над створенням переваги в безпілотниках та досягненням паритету в ракетних засобах. За його оцінкою, зараз українські сили здатні щоночі завдавати масованих ударів, наздогнавши, а подекуди й перевищивши можливості Російської Федерації. Терорист спрогнозував, що надалі перевага України у повітряних засобах лише зростатиме.

Причиною такої ситуації Гіркін назвав провальну стратегію російського керівництва, яке замість реальних військових цілей намагалося досягти «компромісу» і продовжує дотримуватися цієї лінії.

Порівнюючи підходи обох сторін, він відзначив наявність мізків у керівництва України та констатував повну їх відсутність у голівах російських лідерів.

Ігор Гіркін (Стрєлков) ув'язнений у Росії за публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності. Причиною стала критика російського військового командування та президента Володимира Путіна в його Telegram-каналі. У січні 2024 року Московський міський суд засудив його до 4 років колонії загального режиму, а також заборонив протягом трьох років адмініструвати сайти та сторінки в інтернеті.

