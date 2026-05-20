Сенат США підтримав обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану

Попри позитивне голосування щодо обмежень Трампа в Ірані, остаточне затвердження документа залишається малоймовірним

Сенат США ухвалив законопроєкт, який обмежує право президента Дональда Трампа одноосібно розпочинати воєнні дії проти Ірану без попередньої згоди Конгресу. Резолюцію підтримали 50 законодавців, проти виступили 47. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Рішення вдалося ухвалити завдяки чотирьом сенаторам-республіканцям – Ренду Полу, Сьюзен Коллінз, Лізі Мурковскі та Біллу Кессіді, які проголосували разом із демократами. При цьому Кессіді підтримав таку ініціативу вперше. Його позиція змінилася одразу після розгромної поразки на праймеріз республіканців у Луїзіані минулими вихідними, де він посів третє місце й вибув із передвиборчих перегонів, поступившись кандидатам, одного з яких підтримував Трамп. Водночас демократ Джон Феттерман став єдиним представником своєї партії, який проголосував проти обмежень.

Раніше Сенат сім разів відхиляв подібні спроби, але цього разу баланс сил змістився через відсутність кількох республіканців, які поїхали у свої штати для участі у виборчих кампаніях. Попри нинішній процедурний успіх, остаточне затвердження документа залишається малоймовірним. Проте лідер демократичної меншості Чак Шумер ще у квітні пообіцяв виносити питання воєнних повноважень на голосування кожного сесійного тижня. Своєю чергою лідер республіканської більшості Джон Тун зазначив, що більша частина його однопартійців усе одно не бачить потреби в ухваленні подібних дозволів на ведення війни.

Як відомо, 13 травня республіканська більшість у Сенаті США всьоме за цей рік відхилила спробу демократів обмежити право президента Дональда Трампа вести війну в Ірані без прямої згоди законодавців. Попри блокування, прихильники резолюції наблизилися до її прийняття: до демократичного табору приєднався вже третій представник Республіканської партії.

Голосування завершилося з результатом 50 проти 49. Для просування законопроєкту, запропонованого сенатором Джеффом Мерклі, демократам не вистачило лише кількох голосів.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловлює дедалі більше розчарування перебігом переговорів щодо припинення війни з Іраном. За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, наразі він серйозніше розглядає варіант повернення до активних бойових дій, ніж це було протягом останніх тижнів.

Терпіння Трампа вичерпалося через тривалу блокаду Ормузької протоки та внутрішній розкол в іранському керівництві, який, на думку Вашингтона, заважає Тегерану йти на суттєві поступки в ядерному питанні.