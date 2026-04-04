Трамп втратив контроль над подіями в Ірані. Аналіз NYT

Раніше Дональд Трамп зазначив, що головна ціль США виконана – Іран зараз «нездатний» розробити ядерну зброю

Виступи американського президента під час воєнних дій спрямовані не лише на опис ситуації, а й на формування певного сприйняття реальності. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Дональд Трамп у своєму нещодавньому зверненні представив конфлікт з Іраном як складну, проте необхідну місію, що наближається до успішного фіналу. Ця концепція перемоги вибудовувалася з початку операції «Епічна лють» у лютому. Певні успіхи союзників є незаперечними: сили США та Ізраїлю встановили повне панування у повітрі, успішно уражаючи військову інфраструктуру та промислову базу Тегерана, де виготовляють ракети й безпілотники. Окрім того, провали іранської розвідки дозволили на старті кампанії ліквідувати верховного лідера аятолу Алі Хаменеї та частину вищого керівництва країни.

Проте основне питання війни полягає не в здатності завдати ворогу болю, а в тому, чи змусить цей біль режим до капітуляції. Наразі цього не сталося. Розрахунки на швидку зміну режиму не виправдалися: місце одного Хаменеї зайняв інший, а владна верхівка лишилася фактично незмінною, причому реальні важелі управління переходять до радикальних військових кіл. Попри виснаження армії, Тегеран продовжує регулярні обстріли Ізраїлю та союзників у Перській затоці, зокрема і після промови Трампа.

Ключовим фактором стало те, що Іран зміг заблокувати судноплавство в Ормузькій протоці. Це класична стратегія слабшої сторони, яка змінює умови протистояння замість того, щоб вступати у прямий вогневий бій. Не маючи змоги перемогти у звичайній війні, Іран затягує конфлікт, підвищує його вартість для США та дестабілізує світову економіку. Це демонструє, що навіть ослаблена держава здатна тримати опонентів у заручниках без використання зброї масового знищення. Стратегії Вашингтона, включаючи погрози енергетиці та очікування, що протока відкриється сама собою після війни, не принесли бажаного результату.

Прихильники війни сподівалися, що режим, виснажений санкціями та внутрішніми протестами, зламається під потужним військовим тиском. Проте іранське керівництво, загартоване культурою опору та готове до репресій, використовує зовнішню агресію для зміцнення власної влади, позиціюючи себе захисниками країни.

Зараз перед Трампом стоять три шляхи. Перший – ескалація, що передбачає наземну операцію або захоплення стратегічних позицій для розблокування торгових шляхів. Це докорінно змінить характер війни: Іран перейде до мінування вод, прямих атак на американські війська та інфраструктуру регіону, втягуючи у вогонь нових учасників. Конфлікт перетвориться на глобальну боротьбу за комерційні артерії.

Другий варіант – продовжувати методичне нищення потенціалу Ірану протягом певного часу з подальшим виведенням сил. Саме такий план президент озвучив у промові, пообіцявши потужні удари найближчими тижнями та точкові атаки у майбутньому у разі спроб відновлення ядерних об'єктів. Хоча припинення активних боїв є позитивним, такий сценарій залишить світ віч-на-віч із пораненим і агресивним Іраном, здатним і надалі шкодити глобальній економіці.

Третій варіант – дипломатичне врегулювання, яке зараз виглядає малоймовірним через радикальні розбіжності в позиціях сторін. Справжня угода потребує вирішення фундаментальних суперечностей, а не лише припинення стрілянини. Цей шлях буде важким і не настільки ефектним, як обіцянки швидкої перемоги, але лише він дозволяє вирішити питання ядерних запасів, безпекової архітектури регіону та майбутнього іранського народу.

Трамп мав рацію щодо тактичних перемог на полі бою, проте він не визнав головного: як головнокомандувач він втратив контроль над загальним перебігом подій. Війни часто перетворюються з коротких операцій на тривалі виснажливі конфлікти не через поразки, а через низку «необхідних кроків», кожен з яких видається фінальним, але лише віддаляє стратегічну чіткість і ускладнює відступ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив американцям, що війна в Ірані наближається до завершення, і він прогнозує ще два-три тижні участі.

«Я радий повідомити, що ці основні стратегічні цілі наближаються до завершення», – сказав Трамп у зверненні до нації.

Також президент Дональд Трамп заявив, що США готові посилити свою військову відповідь проти Ірану протягом наступних двох-трьох тижнів.

«Ми збираємося завдати їм надзвичайно сильного удару протягом наступних двох-трьох тижнів. Ми збираємося повернути їх у кам'яний вік, де їм і місце», – сказав Трамп.