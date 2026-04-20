Ізраїльський солдат розбив статую Ісуса в Лівані

Солдат розбив Ісуса молотком кувалдою

Армія оборони Ізраїлю розпочала розслідування через інцидент на півдні Лівану, де солдат пошкодив релігійну святиню. Приводом стала фотографія із селища Дебель, на якій зафіксовано, як військовий завдає ударів кувалдою по знятій із хреста фігурі розп’ятого Ісуса Христа. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Селище Дебель, де проживає переважно християнська громада, зараз перебуває під контролем ізраїльських військ. Місцева влада різко засудила подію, назвавши її ганебним актом, що глибоко ображає релігійні почуття вірян та є прямим нападом на священні переконання.

Командування ЦАХАЛу назвало поведінку солдата такою, що повністю суперечить цінностям армії. У заяві Північного командування наголошується на серйозності ситуації та обіцянці вжити суворих заходів щодо винних за результатами перевірки. Також ізраїльська сторона висловила готовність допомогти громаді у відновленні пошкодженої статуї та поверненні її на місце. Наразі бойові дії в цьому районі тривають, оскільки ізраїльські сили намагаються ліквідувати опорні пункти угруповання «Хезболла» поблизу сусіднього міста Бінт-Джебейль.

Як відомо, на тлі чинного 10-денного припинення вогню лідер угруповання «Хезболла» Наїм Касем виступив із заявою, у якій окреслив умови для подальшої співпраці з ліванським урядом та збереження миру з Ізраїлем. Попри формальне перемир'я, Касем підкреслив, що бойовики залишаються у повній бойовій готовності та не мають наміру роззброюватися.

Серед ключових вимог «Хезболли» – остаточне припинення ізраїльських атак на об’єкти в Лівані та повне виведення підрозділів ЦАХАЛ із ліванської території.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило у п'ятницю, 17 квітня, що одна людина загинула внаслідок ізраїльського удару, здійсненого після початку перемир'я.

За даними міністерства охорони здоров'я, вдень під ізраїльський удар потрапив мотоцикл та ще один автомобіль у південно-ліванському місті Кунін, внаслідок чого одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.