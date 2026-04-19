Удар по Чернігову, вибухи у Росії: головне за ніч 19 квітня
Дайджест новин, що сталися у ніч на 19 квітня 2026 року
Росія атакувала безпілотниками Чернігів, Краснодарський та Таганрог у РФ потрапили під удар БпЛА та ракет, Іран заявив, що до угоди із США ще далеко.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 19 квітня:
Удар по Чернігову
Вночі 19 квітня російські терористи вдарили по Чернігову безпілотниками. Про це повідомив голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
За інформацією Брижинського, внаслідок російської атаки у Чернігові загорілися два приватних будинки і пошкоджено заклад освіти. Також Брижинський повідомив, що через удари росіян є постраждалі.
Російський Таганрог атакували ракети
Вночі 19 квітня Таганрог у Росії було атаковано ракетами. Ймовірною ціллю атаки могла стати територія колишнього Таганрозького автомобільного заводу (ТагАЗ).
Попри те, що підприємство офіційно припинило збирання автомобілів, останнім часом його потужності активно використовуються у військових цілях. Через фінансові проблеми завод переорієнтували на виробництво дронів для потреб російських окупаційних військ.
Безпілотники атакували Краснодарський край
У ніч на 19 квітня безпілотники атакували Краснодарський край.
Під удар потрапив морський порт у місті Єйськ. Після вибухів розгорілася пожежа. У мережі росіяни жаліються, що по ним «б'ють без вихідних».
Іран заявив про стратегічну перемогу над США
Переговори між Тегераном та Вашингтоном щодо врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. Про це в інтерв'ю державному телебаченню заявив спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто.
Він зауважив, що хоча ворог досі володіє значними фінансовими та військовими ресурсами, Тегерану вдалося завдати Вашингтону стратегічної поразки.
