Удар по Чернігову, вибухи у Росії: головне за ніч 19 квітня

Дайджест новин, що сталися у ніч на 19 квітня 2026 року

Росія атакувала безпілотниками Чернігів, Краснодарський та Таганрог у РФ потрапили під удар БпЛА та ракет, Іран заявив, що до угоди із США ще далеко.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 19 квітня:

Удар по Чернігову

Вночі 19 квітня російські терористи вдарили по Чернігову безпілотниками. Про це повідомив голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

За інформацією Брижинського, внаслідок російської атаки у Чернігові загорілися два приватних будинки і пошкоджено заклад освіти. Також Брижинський повідомив, що через удари росіян є постраждалі.

Російський Таганрог атакували ракети

Вночі 19 квітня Таганрог у Росії було атаковано ракетами. Ймовірною ціллю атаки могла стати територія колишнього Таганрозького автомобільного заводу (ТагАЗ).

Попри те, що підприємство офіційно припинило збирання автомобілів, останнім часом його потужності активно використовуються у військових цілях. Через фінансові проблеми завод переорієнтували на виробництво дронів для потреб російських окупаційних військ.

Безпілотники атакували Краснодарський край

У ніч на 19 квітня безпілотники атакували Краснодарський край.

Під удар потрапив морський порт у місті Єйськ. Після вибухів розгорілася пожежа. У мережі росіяни жаліються, що по ним «б'ють без вихідних».

Іран заявив про стратегічну перемогу над США

Спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф з командувачем армії Пакистану Асімом Муніром у Тегерані

Переговори між Тегераном та Вашингтоном щодо врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. Про це в інтерв'ю державному телебаченню заявив спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто.

Він зауважив, що хоча ворог досі володіє значними фінансовими та військовими ресурсами, Тегерану вдалося завдати Вашингтону стратегічної поразки.

