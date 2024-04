США просять Південну Корею посилити контроль над експортом чипів до Китаю – Bloomberg

Адміністрація Байдена хоче, щоб Сеул запровадив такі ж обмеження, як і США

США просять Південну Корею запровадити обмеження на експорт напівпровідникових технологій до Китаю, подібні до тих, які вже запровадив Вашингтон. Це є ще однією ознакою того, що адміністрація американського президента Джо Байдена активізує зусилля, спрямовані на перешкоджання амбіціям Пекіна у сфері виробництва мікросхем, повідомляє Bloomberg.

Американські чиновники хочуть, щоб Південна Корея обмежила потік обладнання і технологій для виробництва високоякісних логічних мікросхем і мікросхем пам'яті до Китаю. Це стосується логічних мікросхем з технологічним процесом понад 14 нанометрів і чипів пам'яті DRAM з технологічним процесом понад 18 нанометрів. Це відповідало б комплексу заходів, про які Міністерство торгівлі США вперше оголосило у 2022 році.

Американські чиновники детально обговорили ці питання з урядом президента Південної Кореї Юн Сок Йоля в березні, кажуть джерела Bloomberg. У той час як США намагаються досягти угоди до саміту G7 в середині червня, офіційні особи в Сеулі обговорюють, чи задовольнити вимогу США, частково через те, що Китай залишається ключовим торговельним партнером країни.

Це відбувається на тлі нових закликів США до союзників обмежити обслуговування напівпровідникового обладнання для китайських компаній, а також обмежити експорт запасних частин і хімікатів для виробництва мікросхем до Китаю.

Агентство Bloomberg News повідомило, що США тиснули на своїх союзників, включаючи Південну Корею та Німеччину, щоб ті посилили обмеження на доступ Китаю до їхніх технологій. Південна Корея відіграє важливу роль у виробництві напівпровідників і постачанні запчастин для обладнання з виробництва мікросхем.

Офіційні особи Південної Кореї, Японії та США планують зустрітися наприкінці червня, щоб обговорити співпрацю в галузі передових технологій і ланцюгів поставок.

Південнокорейські чиновники остерігаються потенційних санкцій з боку Пекіна, які може спричинити експортний контроль, коли такі великі компанії, як Samsung Electronics Co. і SK Hynix Inc. все ще працюють у Китаї, найбільшому торговельному партнері Сеула.

За допомогою Samsung і Hynix Південна Корея виробляє одні з найсучасніших у світі логічних мікросхем та мікросхем пам'яті. Хоча її постачальники обладнання для виробництва мікросхем не такі відомі, як американська Applied Materials Inc. чи нідерландська ASML Holding NV, місцеві виробники обладнання, зокрема Hanmi Semiconductor Co. та Jusung Engineering Co. все ще складають важливу частину галузі напівпровідників цієї азійської країни.

Згідно з лютневим звітом Корейського інституту міжнародної економічної політики, Сеул має найбільшу частку ринку мікросхем пам'яті в Китаї і є другим найбільшим постачальником кремнієвих пластин для китайських компаній після Японії. У звіті йдеться, що Південна Корея також є другим найбільшим експортером матеріалів і деталей для виробництва мікросхем до Китаю після Японії.

Тим часом, як заявив журналістам минулого місяця міністр торгівлі Південної Кореї Чонг Інкьо, Сеул використовує багатонаціональну структуру для перегляду експортного контролю за чутливими товарами, такими як напівпровідникове обладнання. Цей підхід може ускладнити зусилля США щодо обмеження впливу Китаю на ланцюги поставок технологій. За словами чиновника, Південній Кореї знадобляться місяці, щоб запровадити будь-які обмеження.

Раніше адміністрація США переглянула правила, спрямовані на ускладнення доступу Китаю до американських чипів штучного інтелекту (ШІ) та інструментів для виробництва мікросхем. Міністерство торгівлі Штатів планує й надалі оновлювати обмеження на поставки технологій до Китаю, намагаючись посилити та вдосконалити ці заходи.

Нагадаємо, у лютому перші переговори щодо зміцнення тристоронньої співпраці в галузі контролю над експортом до Росії провели представники відповідних відомств Південної Кореї, США та Японії. Про це написало агентство Yonhap з посиланням на південнокорейське міністерство промисловості.

«Під час зустрічі у четвер три сторони скоординували свої заходи експортного контролю, а також домовилися працювати спільно над встановленням партнерства з країнами Південно-Східної Азії з цього питання», – йдеться у повідомленні. Насамперед це стосується експорту «ключових та нових технологій», повідомило міністерство.

Під час серпневого саміту президент Південної Кореї Юн Сук Ель, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда домовилися продовжувати зміцнювати співпрацю в галузі експортного контролю, «щоб запобігти використанню наших технологій військового чи подвійного призначення, які потенційно можуть загрожувати міжнародному миру», – нагадало агентство.