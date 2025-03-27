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«Нам начхати на вашу думку». Соратниця Трампа облаяла британську журналістку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Нам начхати на вашу думку». Соратниця Трампа облаяла британську журналістку
Марджорі Тейлор Грін опинилася в центрі скандалу
фото: скріншот з відео

Дізнавшись, що журналістка представляє Велику Британію, конгресвумен різко їй відповіла

Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін поскандалила із британською журналісткою Sky News Мартою Келнер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Інцидент виник, коли Келнер спробувала запитати конгресвумен про недавній витік даних у месенджері Signal, що стосувався планів США щодо військових ударів по Ємену. Марджорі Тейлор Грін перебила її запитання, уточнивши: «З якої ви країни?».

Дізнавшись, що журналістка представляє Велику Британію, конгресвумен різко відповіла: «Нам начхати на вашу думку і ваші репортажі. Чому б вам не повернутися до своєї країни, де у вас є серйозна проблема з мігрантами?».

Коли Келнер намагалася натиснути на Грін з приводу того, чи стурбована вона тим, що «життя американців може бути поставлене під загрозу» через незахищену розмову в Signal, конгресвумен відповіла: «Ви дбаєте про людей з вашої країни? А як щодо всіх жінок, яких ґвалтують переселенці?».

Нагадаємо, головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до секретного чату адміністрації Трампа, де американські чиновники планували удари по єменських хуситах.

Білий дім доручив Департаменту ефективності Ілона Маска з’ясувати обставини приєднання редактора The Atlantic у секретний чат топпосадовців адміністрації президента США.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal. Тим часом державний секретар Марко Рубіо вперше прокоментував скандал, пов’язаний із перепискою у Signal, визнавши, що сталася серйозна помилка.

До слова, помічника президента США з національної безпеки Майка Волца і голову Пентагону Піта Гегсета можуть відправити у відставку через скандал з витоком даних про удари США по Ємену.

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Теги: США журналіст скандал

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