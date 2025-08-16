Головна Світ Політика
США розглядали використання російських атомних криголамів для проектів на Алясці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США розглядали використання російських атомних криголамів для проектів на Алясці
Тема використання криголамів розглядалася як одна з потенційних угод
Росія наразі експлуатує єдиний у світі флот атомних криголамів, які забезпечують цілорічне судноплавство Північним морським шляхом

У Сполучених Штатах велись внутрішні обговорення можливості залучення російських атомних криголамів для підтримки розвитку газових та СПГ-проектів на Алясці, повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними джерела видання, тема використання криголамів розглядалася як одна з потенційних угод, на які слід було орієнтуватися під час саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

«Ідея про криголам обговорювалася серед чиновників Білого дому як одна з потенційних угод, яку можна укласти з Росією на саміті в Алясці», – зазначає Reuters.

Росія наразі експлуатує єдиний у світі флот атомних криголамів, які забезпечують цілорічне судноплавство Північним морським шляхом – стратегічним маршрутом для глобальних енергетичних і торговельних потоків.

За словами журналістів, криголами також можуть полегшити доставку будівельних матеріалів та обладнання до віддалених районів Аляски, де інфраструктура обмежена, а погодні умови суворі.

Наразі невідомо, чи піднімалася ця тема між Трампом та Путіним та чи вирішили вони щось стосовно цього питання.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

