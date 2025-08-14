Головна Світ Політика
Програма переговорів Путіна та Трампа: стали відомі деталі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Після завершення зустрічі Трамп і Путін проведуть спільну прес-конференцію
Помічник російського диктатора розповів про програму переговорів Путіна та Трампа

Програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

За його словами, зустріч буде особистою, за участю лише перекладачів, і на ній обговорюватимуться «делікатні питання».

Головною темою саміту стане врегулювання кризи в Україні, але також лідери обговорять торговельно-економічну співпрацю. Після завершення зустрічі Трамп і Путін проведуть спільну прес-конференцію. Окрім особистої бесіди, запланована ширша зустріч з делегаціями та робочий сніданок.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

«За іронією долі, президент Дональд Трамп має намір обговорити війну в Україні з російським лідером Володимиром Путіним на військовій базі на Алясці, яка мала вирішальне значення для протидії Радянському Союзу в розпал Холодної війни й досі відіграє важливу роль», – йдеться у статті.  

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи. 

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

